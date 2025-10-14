Un ‘hedge fund’ hunde a Viscofan en Bolsa tras acusarla de emisiones tóxicas en su fábrica de embutidos en EEUU

Hunterbrook Media, el periódico del fondo estadounidense, Hunterbrook Capital, ha hundido con fuerza los títulos del grupo cárnico Viscofan este martes tras publicar una investigación que vinculaba una oleada de intoxicaciones a su fábrica de embutidos en Danville, Illinois (Estados Unidos). En el informe, el grupo mediático del hedge fund (fondo de cobertura, en inglés) detalla decenas de testimonios de empleados que alegan que la filial estadounidense ha acumulado 125.000 dólares en multas en 2024 por violar las normas ambientales. Los títulos del grupo cárnico se desploman un 17% en los minutos previos al cierre de la Bolsa de Madrid.

Entre las alegaciones, detallan que los trabajadores de la planta de Viscofan USA han estado expuestos a nueve químicos tóxicos que incluyen a Rojo 40 y sulfuro de carbono, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). Fuentes de Viscofan no han hecho una valoración de la situación hasta ahora.

Según el Departamento de Trabajo, Viscofan USA «tiene un largo historial de infracciones y lesiones laborales en su planta de Danville». Además, han agregado que «dos trabajadores más han sufrido lesiones graves innecesarias porque la empresa volvió a incumplir su obligación de implementar un programa eficaz de seguridad y salud».

[Noticia de última hora, habrá actualización]