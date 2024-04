Hacienda ha puesto en marcha una vez más el período de declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año fiscal 2023 que puede beneficiar a los que vivan en Castilla y León. En esta edición, la Agencia Tributaria introduce cambios significativos, particularmente en beneficio de los pensionistas, incluidos aquellos castellanoleoneses, quienes recibirán la devolución del exceso pagado en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2019 a 2023 por las mutualidades.

Este ajuste fiscal afectará aproximadamente a 4,8 millones de jubilados en toda España. Para facilitar el acceso a esta rectificación, la AEAT ha habilitado un formulario de solicitud en línea, eliminando la necesidad de presentar documentación adicional. Los pensionistas solo necesitarán proporcionar sus datos personales básicos y la información bancaria para recibir el reembolso.

La solicitud de esta devolución se puede realizar a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, utilizando DNI electrónico, Cl@ave PIN o certificado digital. Alternativamente, los interesados también pueden optar por realizar este trámite personalmente en las oficinas de Hacienda o por teléfono, sin necesidad de cita previa. Además, es posible presentar la solicitud en nombre de otra persona mediante la figura de apoderamiento.

En el caso de las solicitudes referentes al año 2023, es necesario que se haya presentado la declaración de la renta de dicho año. Si surgiera la necesidad de más información para procesar una solicitud, Hacienda se pondrá en contacto con el solicitante para requerirla.

Plataforma Renta Web de Hacienda

Cabe mencionar que el formulario no solo aplica para el año 2023, sino también para las declaraciones de 2019 a 2022. Sin embargo, para el ejercicio fiscal más reciente, los cálculos pertinentes ya se reflejarán automáticamente en la declaración a través de la plataforma Renta Web.

Renta Web es un servicio ofrecido por la AEAT que permite a los contribuyentes realizar la declaración de la renta de manera telemática a través de internet. Este servicio integra y reemplaza a los programas anteriores como PADRE y el borrador de la renta, simplificando el proceso y haciéndolo más accesible.

Renta Web proporciona una plataforma en línea donde los contribuyentes pueden ingresar sus datos financieros, deducciones, ingresos y gastos para calcular automáticamente el impuesto sobre la renta que deben pagar o la devolución que pueden recibir. Este servicio es utilizado por personas físicas y familias para cumplir con sus obligaciones tributarias relacionadas con el IRPF en España.

Sin embargo, para aquellos casos en los que la AEAT no disponga de información suficiente y no pueda ofrecer el cálculo en los datos fiscales, bastará con presentar el mismo formulario utilizado para los años anteriores para solicitar el ajuste.

Hacienda en Castilla y León

No obstante, existen excepciones en las que no procede la devolución, como en el caso de las pensiones de viudedad y las otorgadas por Clases Pasivas a funcionarios públicos, así como las pensiones derivadas de aportaciones a mutualidades laborales de autónomos y las no contributivas, ya que estas no se ajustan a las condiciones establecidas para las mutualidades afectadas por la normativa.

Sin embargo, aquellos que contribuyeron a mutualidades laborales entre 1967 y 1978 y que actualmente reciben pensiones de jubilación o invalidez, sí son elegibles para la devolución. Este grupo particularmente afectado representa sectores críticos para el desarrollo económico de España en las décadas mencionadas, incluyendo la banca, el comercio, la industria de la construcción y la metalurgia.

La cantidad exacta a devolver variará según cada pensionista y lo cotizado en el período reclamable de 2019 a 2023, esperándose que recuperen aproximadamente el 25% de dichas cotizaciones.

Para resolver dudas u obtener más información sobre este proceso, la Agencia Tributaria ofrece canales de comunicación telefónica y presencial, disponibles a través de su sede electrónica, bajo el apartado Mutualistas: Formulario de solicitud de devolución.