Hacienda no tiene piedad: te espía a través de tu móvil y te va a multar por hacer esto

Si hay algo que hace Hacienda constantemente es vigilar a los ciudadanos, especialmente todos sus movimientos económicos, ya sean en efectivo o a través de entidades bancarias, y es que no se le escapa una para controlarlo absolutamente todo y así evitar delitos o fraudes fiscales o económicos. Hacienda te espía a través del móvil y no va a tener piedad contigo como se te ocurra hacer esto, así que sigue leyendo y descubre lo que no puedes hacer para que no te la líe.

El teléfono móvil es hoy en día una parte importantísima en nuestra vida, utilizado para mucho más que para llamar y desde el que puedes hacer prácticamente cualquier gestión o trámite que puedas realizar en un ordenador.

Cuidado con la multa de Hacienda por hacer transferencias

Las aplicaciones de las entidades financieras se han convertido en uno de los principales lugares para realizar prácticamente todo tipo de trámites y gestiones relativas a las cuentas bancarias, como por ejemplo para comprobar el saldo, hacer pagos, enviar dinero con bizum o transferencias y muchas más. Los bancos tienen la obligación de comunicar a la Agencia Tributaria determinados movimientos por parte de los ciudadanos con sus cuentas, concretamente todos aquellos que superen los 3.000 euros o que por su frecuencia u otro detalle puedan ser sospechosos de estar incurriendo en un delito.

Una de las gestiones que más se realizan con el teléfono móvil en la app del banco es la transferencia bancaria, y conviene tener en cuenta un par de detalles muy importantes para que cualquiera que realices sea siempre dentro de la legalidad para no tener problemas con Hacienda, ya que de lo contrario podría caerte una tremenda multa y dejarte temblando.

En primer lugar, debes tener claro que no hay un límite establecido a la hora de hacer una transferencia, no hay una cantidad fijada como máximo, por lo que no importa si la quieres hacer de 10 millones de euros, puedes sin problema. Eso sí, aunque no haya un límite si hay una obligatoriedad de declarar correctamente la operación cuando la transferencia tiene un importe igual o superior a 6.000 euros, cifra fijada por Hacienda para que puedas enviar dinero por esta vía sin que tengas riesgo de que te pongan una multa.

Si vas a hacer una transferencia superior a esos 6.000 euros tienes que informar a la Agencia Tributaria, y si no lo haces te puede caer una multa de hasta 2.500 euros que desde luego no querrás comerte. En cantidades inferiores a esa cifra, si la entidad bancaria estima que puede ser un movimiento sospechoso, se lo enviará a Hacienda. Esto está establecido en la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, y desconocerlo no te exime de cumplirlo, como cualquier otra ley o norma.

En el caso de que hagas una transferencia con una cantidad superior a 6.000 euros y no informes debidamente a la Agencia Tributaria, la multa que te va a caer será desde el 2% hasta el 25% de importe no declarado, siendo de 2.500 euros si el movimiento supera los 10.000 euros.