Hacienda lo deja bien claro y pone fecha: este día te ingresarán la ayuda más esperada

Las ayudas son muy necesarias para las personas a las que les son concedidas, sobre todo cuando se trata de personas o familias en situación de vulnerabilidad económica que realmente necesitan ese dinero para poder afrontar sus gastos más básicos cada mes cuando no tienen un trabajo que les proporcione el salario necesario para ello. Te contamos en qué fecha se va a recibir por fin la famosa ayuda de Hacienda que muchas personas no han recibido aún y que sin duda es la más esperada del año… ¡toma nota!.

¿Cuándo se cobra la ayuda de Hacienda de 200 euros?

Después de varios meses de espera, parece que por fin ha llegado el momento que que Hacienda abone la famosa ayuda de 200 euros a todas las personas a las que se le concedieron, ya que muchas de ellas aún no la han recibido a pesar de que el plazo de presentación finalizó el pasado mes de marzo. Hacienda ha anunciado que hay un importante retraso acumulado en el pago debido a que la gran mayoría del personal tuvo que centrarse durante meses en la Campaña de la Renta, y una vez finalizada, ya se pusieron nuevamente a otras tareas, incluyendo el pago de esta ayuda.

La Agencia Tributaria quiere dejar claro que a quienes se les haya concedido la ayuda se les pagará, mientras que habrá también personas que reciban una carta rechazando su solicitud, por el motivo que sea en cada caso. En principio, si al presentar la solicitud reunías los requisitos, no habrá motivo para rechazarla, pero si no los cumplías todos entonces sí es más que probable que no te la vayan a conceder.

En cuanto a la fecha en la que se ingresarán todas estas ayudas, la Agencia Tributaria aseguró hace unas semanas que estaba trabajando en ello y que no se podía asegurar una fecha, pero ahora eso ha cambiado y Hacienda ha confirmado que será a lo largo de este mes de octubre cuando se abonen todas las que quedan pendientes de abonar. Aunque el Gobierno calculó que podrían beneficiarse de esta ayuda unos 4,2 millones de hogares españoles, lo cierto es que la cifra de personas que la solicitó no llegó a los 2 millones.

Es importante que sepas también que no vale de nada presentar una reclamación para que te ingresen la ayuda, la reclamación se deberá presentar únicamente si recibes una carta de rechazo y no estás de acuerdo con la negativa.