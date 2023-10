Hacienda le va a poner límites a la forma de hacer transferencias: a partir de esta cantidad tendrás que declarar

Hacienda pone el ojo en todas las actividades financieras que cualquier ciudadano o empresa realiza en España, sobre todo en algunas que cumplen los parámetros establecidos como de riesgo para ser fraudulentas o delictivas. Te contamos cuáles son los límites para hacer transferencias que ha puesto Hacienda para que sepas a partir de qué cantidad tienes que declarar el movimiento… ¡toma nota!.

La Agencia Tributaria es uno de los organismos que más miedo mete a los ciudadanos y empresas, y es que recibir una carta o notificación con su sello hace temblar a cualquiera por las consecuencias que puede tener haber hecho algo mal. Sin embargo, no siempre que se comunican es por algo malo, y mientras tú hagas las cosas bien como contribuyente no tienes nada que temer.

Hacienda pone límites para hacer transferencias

La transferencia es una de las operaciones financieras más habituales, tanto que es la más realizada en prácticamente todo el mundo, ya que a pesar de que actualmente hay aplicaciones como Bizum que son fantásticas para el envío de dinero, la transferencia sigue siendo la opción más elegida para hacer eso mismo.

Una de las mayores dudas que suelen tener los ciudadanos es cómo declarar las transferencias, sobre todo cuando las hacen o reciben con frecuencia, y más específicamente si se declara cualquier cantidad que se transfiera o si se pueden hacer libremente. En este sentido, hay que tener claro que Hacienda tiene establecido un límite para hacer transferencias, una cantidad que, si se supera, habrá que declarar la operación debidamente.

El límite que está actualmente establecido son los 10.000 euros, a partir de esa cifra, habrá que declarar la transferencia para justificar la operación debidamente. Según dicta la Ley General Tributaria, las entidades bancarias tienen la obligación de «proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas».

Los bancos informan a Hacienda de todas las transferencias que superan los 10.000 euros de límite, además de muchas otras que puedan resultar sospechosas por su frecuencia, origen o destino. Si haces una transferencia que supere esa cifra y no la declaras, podrás recibir una sanción que va desde los 600 euros hasta el 50% de la cantidad enviada, con un máximo fijado de 2.500 euros. Además, si además de no declarar no se justifica el origen del dinero, se pueden imponer sanciones que van desde 60.000 euros las leves hasta más de 150.000 euros las consideradas muy graves.