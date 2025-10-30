Hacienda lo confirma: el nuevo límite máximo para hacer transferencias a familiares y amigos

Se ha establecido un nuevo límite para las transferencias bancarias que podría afectarte directamente, especialmente si acostumbras a enviar dinero a amigos o familiares. Esta medida impacta de forma particular a quienes ayudan económicamente a hijos que estudian fuera o a parientes que necesitan apoyo puntual.

La Agencia Tributaria ha confirmado que existe un máximo permitido para las transferencias privadas —aquellas que no están respaldadas por una factura o no tienen carácter comercial—. Es importante conocer este límite si realizas este tipo de operaciones con frecuencia, ya que un incumplimiento podría derivar en complicaciones fiscales.

En contextos no empresariales, donde simplemente se busca ajustar cuentas personales, conviene actuar con precaución. Hacienda está intensificando el control sobre este tipo de movimientos, por lo que estar al tanto de la normativa vigente es esencial. El desconocimiento podría tener consecuencias, especialmente en un momento en que la vigilancia sobre las operaciones económicas es cada vez más rigurosa.

Confirmado por Hacienda, este es el nuevo máximo

Hay un importe máximo en los movimientos que se realizan para conseguir aquello que deseamos y que puede acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. Sin duda alguna, debemos empezar a crear una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estas fechas.

Llegan días en los que ayudar a un familiar puede ser una cuestión económica. Poder enviarle dinero para que pague sus deudas o, simplemente, empezar a gestionar mucho mejor algunos procesos que serán claves. Es hora de tener en cuenta un dinero que puede irse a gran velocidad.

Ayudar a un hijo que está fuera o enviarle dinero de forma regular también puede suponer un problema en esta transformación que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Con lo cual, habríamos imaginado en estas jornadas que tenemos por delante algunos detalles que hasta la fecha nos pueden dar algún que otro susto.

Justificar algo que no tiene justificación, es decir, esos envíos de dinero para los que no tenemos factura, puede ser complicado. Con lo cual, empezaremos a gestionar un poco mejor algunos elementos que hasta el momento no hubiéramos ni imaginado.

Este es el nuevo límite para hacer transferencias a amigos y familiares

El importe que hacienda empieza a seguir es cuando se superan los 3.000 euros, aunque hoy en día hacer transferencias por un importe superior es complicado. Por lo que, se pueden ver movimientos pequeños, pero al final, la suma puede igualar o superar esta cantidad de dinero.

Mucho cuidado si hacemos esto, es algo que nos puede afectar de lleno en estos días que tenemos por delante. Por lo que, al final, lo que necesitamos es empezar a crear determinados elementos que son los que nos acompañarán en estas jornadas. Realizar transferencias, pero cuidado, la norma también afecta especialmente los movimientos en efectivo. Según Hacienda.

Los supuestos concretos en los que surge la obligación de declarar son los siguientes:

Toda persona (española o no) que viaje fuera de España transportando dinero en efectivo (sea en euros o en otras monedas) o cheques bancarios al portador por importe igual o superior a 10.000 euros.

Toda persona (española o no) que pretenda acceder a territorio nacional transportando dinero en efectivo (sea en euros o en otras monedas) o cheques bancarios al portador por importe igual o superior a 10.000 euros.

En estos dos supuestos, se entiende por entrada o salida la realizada hacia cualquier país tercero, incluidos los miembros de la Unión Europea, ya sea por frontera terrestre, marítima o aeroportuaria.

Asimismo, existe la obligación de declarar los movimientos de dinero en efectivo por el interior de nuestro país cuando las cantidades transportadas igualen o superen los 100.000 euros.

Openbank nos ayuda a saber la cantidad máxima que se puede enviar sin que Hacienda nos investigue, siguiendo a estos expertos: «El límite de transferencias y otras operaciones bancarias está marcado por la Ley 7/2012 de 27 de octubre. Este documento establece que los bancos tienen que avisar a Hacienda cuando se produzcan movimientos de dinero sospechosos o que superen ciertas cantidades. El importe máximo de transferencia sin declarar es de 10.000 € con carácter general. Esto quiere decir que, si haces una transferencia superior a esa cantidad, desde Openbank estamos obligados a informar a Hacienda, independiente del canal que uses. Esta normativa también se aplica a las operaciones de pago con el móvil, por ejemplo».

Por lo que, sabremos de esta manera que hay un máximo, pero si podemos ceñirnos a un mínimo, será mucho mejor de lo que esperaríamos.