Sin prisa pero sin pausa, el empresario Arturo Fernández, ex vicepresidente de la CEOE, ex presidente de CEIM, ex consejero de Bankia, y ex dueño del Grupo Arturo Cantoblanco, está armando un nuevo grupo empresarial como asesor de su familia. Se trata del Grupo San Telmo, que cuenta con una treintena de restaurantes, estaciones de servicio franquiciadas de Repsol y, ahora, ha entrado en el sector de los supermercados al alcanzar un acuerdo con DIA para adquirir una veintena de tiendas propias de la marca en los dos próximos años. Además, mantiene el origen de su grupo, el Club de Tiro Cantoblanco, fundado por su abuelo.

De acuerdo con las fuentes consultadas, San Telmo ha cerrado un acuerdo con Supermercados DIA para hacerse cargo de una veintena de tiendas propias de la firma en los dos próximos años, que pasarán a ser franquicias gestionadas por este grupo. De momento, será en Madrid, y la puerta no está cerrada a que si ambas partes están de acuerdo, se amplíe el número de tiendas.

DIA, propiedad del fondo Letterman, anteriormente en manos de Mikhail Fridman -ha salido de la empresa por las sanciones impuestas por Europa a empresarios cercanos a Rusia, algo que él ha denunciado-, está en un proceso de franquiciar tiendas propias.

«Queríamos ampliar el portfolio de negocios del grupo San Telmo y DIA es uno de los grandes marcas de alimentación del país, la tercera en cuota de mercado. Estamos cogiendo dos tiendas de DIA a la semana más o menos, en todas las zonas de Madrid, y empezándolas a gestionar y, si todo va bien y las dos partes nos ponemos de acuerdo, pues se podría ampliar», explican las fuentes consultadas.

Reconstrucción

Fernández está poco a poco reconstruyendo un conglomerado empresarial que perdió cuando se vio envuelto en el ‘caso Bankia’ y en el uso de las tarjetas black de la entidad. Devolvió el dinero, no estuvo acusado en el caso de la salida a Bolsa del banco, pero se frustró la venta de su grupo empresarial a un fondo inglés por 225 millones de euros. Esa venta se paralizó porque los ingleses se negaron a cerrar la compra por los problemas judiciales de Fernández. El resultado fue que, al sumarse la crisis económica, tuvo que declarar el concurso de acreedores de la empresa con 2.900 empleados.

Cerrados ya sus problemas judiciales sin condena, Fernández asesora a su grupo familiar, San Telmo, que ya tiene 30 restaurantes, gasolineras franquiciadas bajo la marca Repsol y supermercados DIA, sumando ya unos 500 empleados. Además, mantiene el Club de Tiro Cantoblanco, que fundó en 1898 su abuelo, armero del rey Alfonso XIII, y cuyo restaurante está ahora inmerso en una remodelación para abrir un restaurante más moderno y abierto -en la imagen-.