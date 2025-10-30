Supermercados Dia ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con unas ventas brutas bajo enseña de 5.253 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsadas por el buen comportamiento del mercado español, donde la facturación alcanzó los 4.091 millones de euros, un 8,1% más, según ha informado este jueves el grupo.

Dia España, que continúa avanzando en su plan de expansión con un ritmo de aperturas superior al previsto, inauguró entre enero y septiembre 58 tiendas de proximidad, compensando «ampliamente» el cierre de 28 establecimientos en el marco de la optimización continua de su red comercial, ha destacado la empresa.

Por otro lado, Dia Argentina, que continúa operando en un contexto macroeconómico complejo, registró unas ventas brutas de 337 millones de euros en el tercer trimestre, lo que supone un descenso interanual del 23,7% como consecuencia de la depreciación del 33% del peso argentino frente al euro.

El consejero delegado del Grupo Dia, Martin Tolcachir, ha destacado que los buenos resultados de la cadena de supermercados en España reafirman la solidez de su modelo de proximidad y su propuesta de valor centrada en el cliente.

«Seguimos impulsando nuestro crecimiento con la aceleración del plan de expansión de tiendas por delante de lo previsto. Mientras tanto, seguimos afrontando con disciplina el difícil contexto macroeconómico en Argentina, manteniéndonos cerca de nuestros clientes y centrándonos rigurosamente en la ejecución», ha concluido.

Dia aumenta su cuota de mercado

Nuestra propuesta de valor centrada en el cliente está dando buenos resultados. La oferta de una amplia gama de productos frescos, de alta calidad y de origen local, continúa impulsando el crecimiento, con un aumento del 16% interanual en las ventas de estos productos en 3T 2025. Del mismo modo, nuestro compromiso de ofrecer productos de marca propia de alta calidad a precios asequibles fomenta la fidelidad de nuestros clientes. Las ventas de marca propia crecieron un 9% interanual y las ventas fidelizadas representaron el 55% del total, lo que supone un aumento del 8% interanual, impulsado por un mayor número de clientes y un aumento del gasto medio.

El sólido crecimiento de las ventas de Dia continúa superando al mercado, lo que nos ha permitido aumentar nuestra cuota de mercado. Según datos de Nielsen, Dia España aumentó su cuota de mercado en 10 puntos básicos (pb) interanuales en 3T 2025. Este logro consolida nuestra posición como el cuarto operador del país y líder indiscutible en el atractivo segmento de proximidad.