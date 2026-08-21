Gonzalo Bernardos, economista, compara a los jóvenes de antes y ahora: «Ahora terminan la universidad y se toman un año sabático»

Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad de Barcelona ha querido poner de relieve una situación entre los jóvenes de hoy en día. Sabemos que la idea de emanciparse ha quedado lejos si se compara con la edad a la que lo hacían los jóvenes de otras generaciones, pero lo cierto es que los de ahora no lo tienen tan fácil como parece a pesar de las palabras del economista.

Con el problema actual de la vivienda y en muchos casos, del trabajo, los jóvenes permanecen más tiempo en casa de los padres así que la idea de emanciparse en la veintena que muchos tenían hace apenas un par de décadas, parece haber desaparecido y cada vez es más habitual encontrar como los hijos no se van de casa hasta tener más de 30. Un problema del que Bernardos es consciente y aunque alude a los problemas económicos que afronta la juventud de hoy en día, también habla de un cambio de mentalidad y no precisamente entre la juventud, si no entre sus padres.

Gonzalo Bernardos, economista, compara a los jóvenes de antes y ahora

En una serie de publicaciones a través de su cuenta en X, Bernardos analizó hace unos meses, la situación de los jóvenes con respecto al hecho de emanciparse y dejaba claro como «En las últimas décadas, la juventud ha cambiado mucho. En los 80 y 90, la mayoría de jóvenes empezaba a construir su futuro a los 25 años (elaboraban mentalmente un proyecto). Este les incentivaba a ahorrar y, en algunos casos, a practicar una economía de guerra».

De este modo, el economista hacía mención a una situación en la que antes, la juventud estaba más decidida a ahorrar y a esforzarse para poder lograr el objetivo de irse de casa. Pero las cosas han cambiado y en la actualidad, cualquier joven de la generación Z que se plantee dejar el nido, tiene primero de todo que hacer frente a una vivienda cara y a unos sueldos que en la mayoría de casos no llegan ni para cubrir un alquiler, y muchos menos para poder ahorrar y con ello pagar la entrada de una vivienda en propiedad. Y ante esta situación ¿qué hacen muchos?, pues se toman un año sabático algo que en palabras del propio Bernardos, «los padres aplauden» ya que están encantados de que «vivan experiencias».

«Antes solo lo hacían los príncipes, los aristócratas y los hijos de millonarios. A los 25, 28 y 32 años, solo unos pocos tienen un proyecto de futuro. Ahora, muchos jóvenes solo piensan en el presente» explicaba el economista añadiendo que una vez dedicados a vivir ese presente, los jóvenes comienzan a plantearse su proyecto de vida a partir de los 35 años, es decir diez años más tarde que las generaciones previas al nuevo milenio. Algo que para Bernardos genera una situación «que influye en la consolidación de las parejas, la natalidad, el nivel de ahorro de los jóvenes, la compra de viviendas, etc»

Una situación que no han provocado los jóvenes

A pesar de la crítica que hace Bernardos, el economista es consciente de que «en gran medida, la culpa no es de ellos» y pone el foco precisamente en los padres «que les consentimos todo» cuando la vida de muchos de ellos no ha sido ni de lejos la que ahora viven sus hijos. Muchos padres y madres estudiaron, trabajaron y ahorraron para poder comprar su primera vivienda. En ningún momento Bernardos dice que ahora no pase, pero también deja claro con su hilo en X que la juventud de hoy en día ha crecido estando mucho más consentida y «…han tenido a su lado a los cuatro abuelos, el padre y la madre», ya que según comenta, «La mayoría de los veinteañeros de los 80 y 90 solo teníamos a nuestra madre (el padre trabajaba, trabajaba y trabajaba) y los más afortunados a algunos de los abuelos».

El mensaje final de Bernardos entonces no va dirigido tanto a los jóvenes como a sus padres. De hecho sentencia su hilo comentando que antes de criticar tanto a los jóvenes con respecto al trabajo, nivel de ahorro y gasto, número de viajes, etc., deberían pensar si «como padres, por acción u omisión, han contribuido decisivamente a la actual manera de vivir de sus hijos».

Caen en España las tasas de emancipación

Al margen de lo que opina sobre cómo han cambiado las familias o cómo los padres consienten más a los hijos que en antaño, Bernardos acierta de pleno cuando menciona el retraso que existe en la edad de emancipación en España. Según datos que refleja el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) la tasa de emancipación juvenil se situó a finales del 2025 en apenas el 14,5%, el mínimo histórico desde que se tiene registro, mientras que la edad estimada para poder independizarse alcanza ya los 30,2 años (informe de mayo de 2026).

Tal y como explica entonces el economista, la edad a la que los jóvenes se van de casa se va retrasando cada vez más, aunque está claro que el problema de la vivienda es uno de los mayores factores que provoca esa tendencia. De hecho según las cifras del CJE, el precio medio del alquiler alcanzó un máximo histórico de 1.080 euros mensuales (+11,6% interanual), de modo que si un joven quiere irse de casa y vivir solo tiene que destinar más del 90% de su sueldo. A ello se le suma la precariedad laboral de muchos sectores, con jóvenes que no encuentran trabajo o no dejan de encadenar contratos temporales y salarios que no se corresponden con el coste actual de la vida.