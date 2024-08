El Gobierno cierra en falso la reforma del sector pesquero: ni plan de formación ni capacidad de crecer

El sector de la pesca se encuentra con un fuerte problema para afrontar la falta de relevo generacional. En reuniones recientes entre el sector pesquero y el Gobierno se ha tratado de incentivar esta falta de personal, ya que cada vez menos jóvenes se incorporan a la profesión, mientras que los más mayores empiezan a jubilarse.

Recientemente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su página web el ‘Documento base sobre formación y relevo generacional en el sector pesquero y extractivo: contexto y actuaciones’, en el que se analiza la situación actual del sector en relación con el empleo y la formación, de cara a establecer una hoja de ruta que permita promover el relevo generacional.

Sin embargo, no todos en el sector de la pesca están completamente de acuerdo con las propuestas de este documento. Como indica a OKDIARIO Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores: «es un documento que hemos trabajado con la Secretaría General de Pesca, pero veo que hay errores que persisten».

Un plan de formación estatal

«Es necesario hacer un plan de formación a nivel estatal que eleve a todas las comunidades autónomas a un mismo nivel. Por ejemplo, se habla en el documento de acreditaciones profesionales, que lo han empezado a usar desde hace años sólo en Asturias, Cantabria y País Vasco», explica Otero.

«Es necesario e imperioso tener un plan de formación a nivel nacional»

En el documento también se indica una lista de profesionales menores de 60 años con título activo. «Cuando dicen que hay más de 7.000 titulados, se olvidan de que muchos de esos títulos activos no están en la mar. Las escuelas náuticas están más llenas que nunca, pero los titulados que salen muchos se van a industrias del frío, salvamento marítimo y otros se marchan a embarcaciones deportivas como capitán de yate», aclara.

Discrepancias en la titulación

«El documento es muy mejorable porque hay cosas que hay que implementar. Uno de los títulos más demandados actualmente es el de patrón costero de polivalente con ampliación. Sin embargo, para que este título éste en vigor sin restricción tienen que hacer embarques en barcos mayores de 12 metros, después de haberse sacado el título. Y nos parece una temeridad que un patrón recién salido de la academia tome el control de un barco de estas magnitudes», asegura Otero.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores resalta sobre este asunto, «no sé si no lo explicamos bien, o la Secretaria General de Pesca no lo quiere entender… no hemos conseguido que esto se lleve a cabo y es algo primordial».

Falta de promoción en el sector pesquero

En el sector pesquero también hay una falta de promoción en los puestos de trabajo. «Una persona que entre de marinero ahora se va a jubilar con 55, 57, o 59 años siendo marinero porque con la ley actual no se puede progresar, y es una de las pocas actividades empresariales en las que la propia actividad no te deja prosperar como trabajador», indica.

La falta de convenios es otra de las preocupaciones. «Marruecos e Indonesia son países cercanos. Sin embargo, a raíz de la entrada del convenio internacional CTW-S, ya no puedes tener convenios con ellos, que se pueden hacer de otra forma, pero no sé por qué el Gobierno no está por la labor»

«Nos hace falta un plan urgente de formación pesquera a nivel nacional, porque no hay relevo generacional. En dos o tres años o tenemos ese plan de formación o España se va a quedar sin muchos barcos de altura y de gran altura», aclara Otero.

Además, destaca que en Europa la soberanía alimentaria está perdida desde hace mucho tiempo: «entre la pesca y la acuicultura europeas sólo somos capaces de suministrar un 30% de lo que se consume de pescado y marisco en Europa, el resto viene importado de otros países».