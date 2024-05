GFT, líder en integración y transformación digital para el sector bancario, y OPPLUS, primera en el sector de la consultoría de procesos y externalización de operaciones, han alcanzado un acuerdo para ofrecer soluciones a otras compañías en España. «Esta colaboración permitirá mejorar la eficiencia en las operaciones, dotándolas de altos estándares de calidad para que sean más sencillas, rápidas y transparentes para los clientes», han señalado las compañías en una nota.

Manuel Lavín, CEO de GFT, ha señalado que esta asociación «permitirá a nuestros clientes tener acceso a unos servicios de operación backoffice de la más alta calidad del mercado a costes reducidos por la economía de escala de OPPLUS». «Queremos acercar estos servicios a nuestros clientes de toda Europa para que también puedan beneficiarse de la experiencia del líder en el mercado español», ha añadido. GFT aporta a la alianza la integración sencilla de OPPLUS en las operaciones de sus clientes y el diseño y ejecución de la digitalización y transformación para automatizar y evolucionar procesos.

Pablo Benavides, consejero delegado de OPPLUS ha asegurado que «nuestra experiencia conjunta nos permitirá llevar a otras empresas hacia la excelencia operativa, sin duda una gran palanca para hacer más negocio. Estamos comprometidos a aportar todo nuestro conocimiento y recursos para maximizar la eficiencia operativa a través de altos estándares de calidad, productividad y control».

El acuerdo pretende mejorar también la calidad en las operaciones gracias a la reingeniería de procesos operativos y automatización externa. Se espera un incremento en la capacidad de escalado en todo tipo de operativas: empresariales -avales, confirming, cobros y pagos, comercio exterior, etc-; retail -cuentas de ahorro e inversión, efectivo, hipotecas, financiación, tarjetas, testamentaría etc-; seguros -seguros individuales y colectivos, vida y no vida, etc.-; y Servicios Generales -servicios jurídicos, contact center, reclamaciones, gestión de impagados, etc-.

GFT ha trabajado y protagonizado la transformación digital de las principales empresas del sector financiero en la modernización y evolución de sus aplicaciones de acuerdo a los nuevos paradigmas de la ingeniería del software (Cloud, AI, APificación, etc.). Desde hace tiempo, la compañía colabora en distintos proyectos e iniciativas conjuntas con el BBVA y es en el marco de esta colaboración continuada donde surgió la idea de esta asociación con OPPLUS.