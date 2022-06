Gazprom suspende el pago del dividendo de 2021 y las acciones se hunden un 20%

La reunión general anual de accionistas del gigante gasístico ruso Gazprom tomó hoy la decisión de no pagar dividendos correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, en un marco de tensiones con el suministro a Europa, lo que provocó una caída de más del 22 % de las acciones en la Bolsa de Moscú.

«Los accionistas tomaron la decisión de que en la actual situación no es oportuno pagar los dividendos de 2021», declaró el vicepresidente de la junta directiva de la compañía, Famil Sadígov, citado por Gazprom en su canal de Telegram.

Según el empresario, «las prioridades actuales de Gazprom radican en el cumplimiento del programa de inversiones, incluyendo la gasificación de las regiones rusas y los preparativos para el venidero invierno».

«Y sin lugar a dudas, debemos estar listos para cumplir nuestros compromisos tributarios», añadió.

La Bolsa de Moscú reaccionó con una caída del 22,7 % del valor de las acciones, que bajaron a 230 rublos (4,49 dólares).

Los dividendos de 2021 a pagar ascendían a 52,53 rublos por acción (1,03 dólares), para un total de 1,2 billones de rublos (24.315 millones de dólares).

Gazprom ha anunció que reducirá un 40% el suministro que envía a través del gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania, aunque lo atribuye a los retrasos en los arreglos de varios equipos por parte de la firma alemana Siemens.

Estos problemas supondrán, según Gazprom, que en lugar de bombear unos 167 millones de metros cúbicos de gas por día, la capacidad se reducirá hasta los 100 millones, informa la agencia de noticias Interfax. El gasoducto parte de Rusia y llega a Alemania a través del mar Báltico.

La empresa rusa no ha aludido a razones políticas para este nuevo recorte, que ha anunciado sólo unos días después de que el Gobierno subrayase que no habría nuevas represalias contra países «hostiles» que no hubiesen acatado la orden de pagar en rublos el gas.