La buena sintonía entre el Gobierno y los agentes sociales se ha traducido en un incremento muy notable de la popularidad en las encuestas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En plena refundación del espacio político ocupado hasta ahora por Unidas Podemos -en claro retroceso-, su indisimulada determinación por lograr el entendimiento con la patronal ha sido interpretado como un intento por ampliar su base electoral hacia el centro. Garamendi prefiere no opinar sobre las opciones de Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno. «Ellos sabrán», zanja.

Pregunta.- El peso de la negociación por parte del Gobierno ha recaído en el Ministerio de Trabajo con su titular muy al frente, la señora Yolanda Díaz. Parece que se está convirtiendo en un valor al alza en la izquierda. ¿Qué opinión tiene de la figura política de Díaz?

Respuesta.- En política no entro, yo hablo con el Gobierno. En lo personal, tengo una buena relación. Es una persona amable, lo tengo que decir. ¿La gente de izquierda la ve como presidenta del Gobierno? Pregúntales, ellos sabrán.

P.- Pero hay personas más dialogantes que otras, ¿es fácil negociar con Yolanda Díaz?

R.- Más fácil, más fácil… ¡Llevamos nueve meses! A ver, desde el punto de vista personal, es una persona con la que se puede hablar. Pero dicho eso, ella tiene sus ideas y las defiende con mucha fuerza. Lo digo para que quede claro. Aunque yo, desde mi querida amabilidad, también defiendo las mías con muchísima fuerza. Pero, insisto, nosotros siempre hemos tenido que negociar y trabajar con la gente que nos ha tocado.

P.- Por último, volviendo a las líneas rojas de la negociación, me gustaría que me diera su opinión sobre los convenios autonómicos. ¿Es el gran riesgo que asume la CEOE y que rompería la unidad de mercado?

R.- Bueno, nosotros lo hemos expuesto con toda claridad: no puede ser. Éste es uno de los temas que hubiera estado encima de la mesa si no llegamos a un acuerdo, también el despido nulo. Estos dos temas hubieran estado sí o sí. Que un convenio autonómico esté por encima del convenio estatal es una ruptura de la unidad de mercado. Bastante ruptura tenemos como para añadir la del mercado laboral. Efectivamente, es uno de los puntos muy importantes, de los que se supone que van a ir al Parlamento y, si sale, no será nuestro acuerdo.