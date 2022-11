El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado «legítimo» que la vicepresidenta de la patronal catalana Foment del Treball, Virginia Guinda, quiera disputarle el cargo en los comicios que celebrará la organización empresarial el próximo 23 de noviembre.

No obstante, Garamendi ha indicado, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que «todos los territorios menos Fomento del Trabajo» le han pedido «que siga trabajando por las empresas y por el país», al igual que la mayoría de los sectores más importantes que están en CEOE.

«Es legítimo que alguien se presente. Yo hasta el día 23 seguiré trabajando, y luego los socios de la casa, que decidan», ha dicho Garamendi, que se ha mostrado «orgulloso» del trabajo que ha realizado, junto a su equipo, en los últimos cuatro años.

Garamendi ha afirmado que decir que «todo lo ha hecho bien» en su tiempo al frente de la CEOE sería «soberbio y vanidoso». «Pero lo que nadie puede discutir es que he trabajado sin parar y he intentado que todo el mundo participara», ha añadido el empresario vasco, que ha reconocido que hay que seguir trabajando para mejorar la patronal española y defender los intereses de las empresas, que son también los de los trabajadores.

«Yo lo que pido es que no se atienda a espacios personales», ha subrayado el actual dirigente empresarial, que ha defendido los acuerdos firmados con el Gobierno y los sindicatos durante su mandato como presidente de la CEOE.

Preguntado por si estos acuerdos podrían restarle apoyos para repetir en un segundo mandato, Garamendi ha recordado que la CEOE es un parte fundamental de los agentes sociales, reconocidos en la Constitución, y que éstos están para «sumar».

«Si yo tuviera que firmar un acuerdo ahora mismo que fuera bueno para el país lo haría, me darían igual las elecciones. Es una responsabilidad y la hemos ejercido. También nos ha tocado decir que no a veces. Yo me dedico a intentar sumar y pactar también consiste en ceder», ha subrayado.

Virginia Guinda

Virginia Guinda tiene hasta el 8 de noviembre para presentar los avales necesarios para formalizar su candidatura a la Presidencia de la CEOE. Guinda es consejera delegada de Iberboard desde principios de 2018 y cofundó la compañía Energía Local en 2008, que dirigió durante 10 años.

Desde 2006 desempeña el cargo de directora técnica de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), ejerciendo la representación de este sector en el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía. Más allá de la vicepresidencia de Foment, desde finales de 2014 es vocal de la Junta Directiva de la patronal catalana y presidenta del Foro de Energía de la misma, y forma parte de la junta de la CEOE.