Gabriel Viñegra: «La Agenda 2030 y lo verde se han antepuesto al bienestar del ciudadano»

Gabriel Viñegra, CEO de Energy Traders Consulting advierte «de la gravedad de la crisis energética a la que nos enfrentamos» en una entrevista con Cake Minuesa. «La crisis, no sólo viene de ahora, sino que las empresas siguen pagando la mala gestión de Zapatero con la regulación Eco-Verde y el impulso fotovoltaico» asegura. Viñegra cree que «la solución eco sostenible no es factible, ya que no todo el mundo se lo puede permitir» y -declara- que la «Agenda 2030 y lo eco se han antepuesto al bienestar del ciudadano».

Viñegra cuenta la mala gestión que está llevando a cabo el Gobierno para afrontar está situación. Nos hacen creer y nos convencen de que están haciendo todo lo posible para no caer por el precipicio y asegura que «ya hemos caído al hoyo, lo que no sabemos es la profundidad de éste».

A esto se le suma el hecho de parchear el problema mediante, por ejemplo, la creación de 45.00 nuevos puestos de empleo público, implicando así más gastos y pérdidas de dinero.

Viñegra asegura de que estamos en default y nos encontramos en una situación crítica, en la que las empresas como medida desesperada, sólo abren los fines de semana. ¿Cuál podría ser la solución? Viñegra responde que «lo más eficaz sería una regulación del mercado, modificando los precios y poniendo el MWhora a un máximo de 180 euros».