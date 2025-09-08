El futbolista que demandó a la Seguridad Social y ganó: ahora va a cobrar la incapacidad permanente

La Justicia ha dado la razón a un futbolista que en su día reclamó la incapacidad permanente total después de sufrir una grave lesión de rodilla. La Seguridad Social denegó de primeras la solicitud realizada tras retirarse del fútbol y ahora el Juzgado de lo Social n.º 2 de Córdoba ha fallado a favor del deportista, que está esperando la sentencia firme. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el futbolista que reclamó una pensión por incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo.

El protagonista de esta historia que se ha hecho viral es Juan Rafael Fuentes Hernández (Córdoba, 5 de enero de 1990), ex jugador de Córdoba, Espanyol, Osasuna y Nottingham Forest, que tuvo que abandonar el fútbol a los 28 años por una grave lesión de rodilla cuando militaba en la Premier League. Ahora este ex futbolista ha vuelto a primera plana después de ganarle a la Seguridad Social un litigio en los tribunales después de haberle sido rechazada una solicitud de incapacidad permanente total por accidente de trabajo.

Hay que recordar que una pensión por incapacidad permanente total inhabilita a un trabajador para la profesión actual, pero le permite realizar otra distinta. La cuantía corresponde a un 55% de la base reguladora con la posibilidad de incrementarla hasta el 75% cuando el beneficiario supere los 55 años y no encuentre otro empleo. La revisión sobre esta incapacidad se realiza cada dos años.

El futbolista que reclamó la incapacidad permanente

Fuentes solicitó la pensión por incapacidad permanente total después de retirarse del fútbol tras complicarse una grave lesión en la tibia, la rodilla y el ligamento lateral interno de la pierna derecha que se produjo mientras militaba en las filas del Nottingham Forest en la Premier League. Después de destacar en las filas del Córdoba y hacerse un nombre en Primera División en Espanyol y Osasuna, Aitor Karanka lo llamó a filas para poner rumbo a Inglaterra, pero una dramática lesión acabó con su sueño de futbolista.

Tras complicarse la grave lesión y rescindir contrato en el dos veces campeón de Europa, Fuentes decidió poner punto y final a su carrera deportiva e ipso facto solicitó una pensión por incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo. La respuesta de la Seguridad Social fue negativa por dos motivos: las lesiones no tenían la gravedad suficiente, ya que sólo le limitaban para hacer sobrecargas en la rodilla, y porque el ‘accidente’ fue fuera de España.

Ante esta situación, el ex futbolista se puso en contacto con médicos especialistas y llevó el caso a los tribunales con resultado positivo para sus intereses. Ahora, el Juzgado de lo Social n.º 2 de Córdoba ha tenido en cuenta la opinión de dos médicos y ha determinado que el ex jugador sufre lesiones «crónicas e irreversibles» que le imposibilitan correr y hacer giros rápidos. Además, la Justicia también ha determinado que en 2018, cuando se produjo la lesión, Reino Unido aún formaba parte de la Unión Europea y debía cumplir con las regulaciones comunitarias.

A pesar del fallo a favor del Juzgado de lo Social nº2 de Córdoba, la sentencia aún no es firme y la Seguridad Social tiene la oportunidad de recurrir esta decisión que ya copa portadas en los periódicos. De momento, parece que Fuentes, después de la trágica lesión de rodilla que le sacó de los terrenos de juego, podrá ser beneficiario de una pensión por incapacidad permanente total.