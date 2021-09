La recuperación económica cuenta con un instrumento temporal especialmente concebido para hacer frente a la crisis derivada de la aparición del COVID-19. Los fondos europeos Next Generation EU (con la mayor financiación hasta la fecha de la UE) y el Plan de Recuperación Europea (como estrategia revolucionaria de impulso y cambio de nuestra estructura económica ) resultan una oportunidad y un estímulo para los países de la unión europea.

Pero además de oportunidad y estimulo, la recuperación ha de ser una realidad, la oportunidad es la de realizar cambios estructurales y esto tiene que hacerse de manera efectiva, y el buen uso y ejecución de esta inyección financiera no puede ser fallido.

Esta rara y enorme cifra de 806.900 millones de euros, que hemos de gastar los países de la Union y ,dentro de la cual, España va a recibir, o mejor dicho…, podría recibir si solicitamos y ejecutamos de manera satisfactoria estos fondos, una cantidad tan considerable como 140.000 millones de euros ha de ser solicitada, recibida ejecutada y por supuesto bien empleada.

Por ello nos abruma, nos preocupa y nos debería de ocupar, ¡¡¡¡de manera absolutamente preferente!!!!, la consecución y ejecución de estos fondos.

Es mucho dinero, es mucha la apuesta europea de financiación para conseguir resultados óptimos y es un reto que no debe quedar sin respuesta.

Y la preocupación proviene del uso que hasta ahora se ha dado en nuestro país a los fondos recibidos y cuál ha sido la cuantía de los concedidos y ejecutados.

España ha de aprovechar esta oportunidad y no puede ocurrir, como hasta ahora, que el porcentaje de ayudas que llega, y que se ejecuta en nuestro país, sea tan mínimo. Parece que sólo aprovechamos el 34% de los fondos asignados por la UE, el resto ha de ser devuelto por no acreditarse una justificación y utilización correcta.

Esto es inaceptable, pero en este momento es también inasumible, pues si no utizamos en esta ocasión la financiación europea, la recuperación y el futuro será más que incierto.

En determinados ámbitos como empleo, educación, formación profesional, digitalización, reindustrialización, es tan crucial hacer un buen empleo de estos fondos que si no lo conseguimos deberíamos responder por ello.

No podemos volver a devolver fondos para formar jóvenes, como los de garantía juvenil; no podemos permitirnos no crear empleo buscando nuevas cualificaciones y competencias profesionales; tendremos que tener una estrategia para digitalizar y reindustrializar nuestro país y deberíamos mejorar aún más en infraestructuras y en exportación por ejemplo con un corredor central, que uniera dos continentes Africa y Europa en línea recta para que nuestras mercancías lleguen con menos coste y más rápido.

Como hasta ahora no lo hemos hecho bien, quizá se debería hacer algo diferente; por ejemplo el que hubiera organismos estatales, autonómicos y locales de máximo nivel específicamente dedicados a que los fondos europeos se soliciten , se obtengan y se empleen de manera correcta y eficiente. Sé que será recibida esta propuesta con perplejidad y escepticismo pero no habría que descartar tener un ministerio en el Gobierno de España dedicado y especializado a obtener y ejecutar fondos europeos con personal experto y profesionalizado. Y esto mismo en consejerías en las CCAA y concejalías en los ayuntamientos.

Nos jugamos tanto y lo hacemos tan mal, que toda apuesta y esfuerzo es poco. Lo dicho esto no puede ser un reto sin respuesta o lo que es peor sin visos de solución.

Irene Navarro, presidenta de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas Y Empresarias