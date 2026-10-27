La farmacéutica Ferring llega a un acuerdo para comprar la startup Gameto por 1.400 millones de dólares

La multinacional de origen sueco Ferring Pharmaceuticals ha firmado un acuerdo de 1.400 millones de dólares para la adquisición de Gameto, una empresa de biotecnología conocida principalmente por su investigación en el campo de la fertilidad y el desarrollo de productos destinados a mejorar la conservación de óvulos. Según ha explicado la agencia Bloomberg, Ferring confía en que, gracias a su alcance global en clínicas de fertilidad y a su red de distribución farmacéutica, podrá popularizar la terapia de Gameto.

Así se explica esta transacción, aunque en este momento la operación sigue pendiente de obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. «Tenemos plena confianza en que la FDA la aprobará», ha afirmado Jean-Frédéric Paulsen, director ejecutivo y presidente de Ferring, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Según la empresa adquiriente, la operación permitirá combinar la innovación científica de Gameto con su experiencia y su plataforma global en medicina reproductiva. «Vemos una oportunidad para impulsar nuevos enfoques en la atención a la fertilidad y llegar a más pacientes en todo el mundo», ha afirmado Paulsen.

«Este es un momento decisivo para Gameto y para nuestra misión de transformar la salud reproductiva. Al unir nuestra plataforma pionera de ingeniería celular con la profunda experiencia y el alcance global de Ferring en medicina reproductiva, contamos con una oportunidad extraordinaria para acelerar la innovación, ampliar el acceso y ofrecer opciones de tratamiento de fertilidad más modernas a mujeres y familias de todo el mundo», ha añadido la Dra. Dina Turner, directora ejecutiva (CEO) y cofundadora de Gameto.

Como ya se ha avanzado, Gameto destaca por sus trabajos en el área de la fecundación in vitro; concretamente, por la llamada maduración in vitro, que consiste en hacer madurar los óvulos fuera del cuerpo. La terapia «Fertilo» de Gameto, que aún está en fase de pruebas, emplea células madre bioingenierizadas —que actúan como células de soporte ovárico— para aumentar las probabilidades de éxito.