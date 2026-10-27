Juan Leo, jubilado español con más de 45 años cotizados: «Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo»

La sostenibilidad del sistema de pensiones vuelve a situarse en el centro del debate en España. En 2026, las pensiones contributivas han subido un 2,7%, mientras que las mínimas se han incrementado un 7% y las no contributivas, un 11,4%. Tras esta subida, la pensión media del sistema alcanza los 1.363,36 euros al mes, mientras que la de jubilación se sitúa en 1.563,60 euros mensuales.

Según la OCDE, la jubilación de los «baby boomers», sumada a la actualización de las pensiones conforme al IPC, provocará un incremento del gasto público equivalente a 3,8 puntos del PIB en las próximas dos décadas. A esta generación pertenece Juan Leo, un jubilado que habla sobre su pensión después de haver trabajando durante 45 años. «Yo tengo mucho respeto a la juventud porque tengo cuatro hijos. Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación. Y, después de cotizar durante 45 años, me ha quedado una jubilación de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo».

«Después de cotizar durante 45 años, me ha quedado una jubilación de 1.600 euros»

Las declaraciones de Juan Leo en el programa «laSexta Xplica» provocaron una respuesta inmediata de Paloma Martín, representante de los jóvenes y portavoz de Lideremos: «y hay muchos que cobran menos». Fue entonces cuando el jubilado habló sobre las circunstancias laborales de su juventud, cuando las jornadas eran muchísimo más largas y las horas extraordinarias «el pan de cada día». «Lo hice para comprarme una casa y un 600», aseguró.

«Entonces quiero decir que los jóvenes quieren mucho sueldo, regular de trabajo y, si es posible, no echar horas extraordinarias porque están cansados. Y entonces lo que veo es que quieren rebajarnos nuestras pensiones, ¿para qué? ¿para que ellos cobren más? ¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido muchos miles de puestos de trabajo?», continuó. Asimismo, expresó una inquietud que comparten algunos pensionistas: «¿quieren rebajarnos nuestras pensiones para que ellos cobren más?»

Por otro lado, cuestionó las consecuencias de los avances tecnológicos sobre el empleo: «¿qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido miles de puestos de trabajo?» «Ninguna, ¿pero cómo nos puede ayudar? Para empezar, dejando de decir que los jóvenes no se quieren esforzar y que son unos vagos», respondió Martín. De acuerdo con los datos del INE y las estimaciones publicadas en medios económicos, los menores de 25 años en España perciben un salario medio de unos 1.370 euros brutos al mes, una cifra considerablemente inferior a la media nacional, que se sitúa alrededor de los 2.380 euros mensuales.

Gasto en pensiones en octubre

El gasto en pensiones ha alcanzado los 14.540 millones de euros en octubre, lo que supone un incremento del 6,3% respecto al mismo mes de 2025. Cerca de tres cuartas partes de este importe correspondieron a las pensiones de jubilación, que sumaron 10.692 millones de euros, un 6,9% más que un año antes. Estas prestaciones llegaron a unos 9,5 millones de personas, lo que supone un incremento del 1,6%.

El resto de la nómina se repartió entre las pensiones de viudedad, con 2.289,8 millones de euros; las de incapacidad permanente, con 1.333,8 millones; las de orfandad, con 184,6 millones, y las prestaciones en favor de familiares, que alcanzaron los 38,8 millones de euros.

Según los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social, la pensión media del sistema se situó en 1.376 euros mensuales, un 4,6% más que en octubre del año anterior. Mientras, la pensión media de viudedad alcanzó los 976,7 euros, mientras que la de jubilación se elevó hasta los 1.577 euros al mes, un 4,5% más.

Las cuantías de las pensiones de jubilación también presentan diferencias significativas en función del régimen al que haya pertenecido cada trabajador. Mientras que la pensión media del régimen general alcanzó los 1.736 euros mensuales, una cifra similar a los 1.742 euros de los trabajadores del mar, la de los antiguos empleados de la minería del carbón se elevó hasta los 3.006 euros. En el extremo opuesto se situaron los autónomos, con una prestación media de 1.063,5 euros al mes.

Por otro lado, la pensión media de los nuevos jubilados que causaron alta en septiembre, último mes del que se tienen datos, ascendió a 1.758 euros mensuales. La pensión máxima de jubilación, por su parte, ya supera los 3.360 euros al mes, lo que representa más de 47.000 euros brutos anuales.

En cuanto a las pensiones de Clases Pasivas, su nómina mensual alcanzó los 1.698,2 millones de euros en agosto, último dato disponible. Esta cantidad supone un incremento de 93,01 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a un 5,8%. El número de pensiones en vigor se situó en 728.062, es decir, 14.591 más que un año antes, con un crecimiento interanual del 2%. Estas prestaciones llegaban a un total de 708.267 pensionistas.

El Ministerio señala que, entre enero y septiembre, se contabilizaron 282.221 nuevas altas de pensiones de jubilación. De ellas, el 11,5% correspondió a jubilaciones demoradas voluntariamente, un porcentaje que supera en 6,7 puntos el registrado en 2019. Esta evolución ha contribuido a elevar la edad media de acceso a la jubilación hasta los 65,4 años.