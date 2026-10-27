Yone (32 años) vive sola en una casa oculta en las montañas de Burgos cuidando animales: «Antes el pueblo tenía 600 habitantes, ahora somos 4 contándome a mí»

La manera de vivir en la ciudad puede agotar mucho a quien vive rodeado de gente, pero para otros se convierte más bien en una forma de soledad. Más gente no es sinónimo de más conexión, sino que puede llegar a ser lo contrario. Yone, de 32 años, lo ha comprobado al cambiar el asfalto por una casa de montaña.

Vive allí con trece gatos y cuatro perros. Su historia se ha hecho viral por una entrevista grabada por Álvaro, propietario del canal Hilux Aventura, que supera los 633.000 suscriptores.

Así es la casa de montaña que una joven de 32 años compró en Burgos

Yone tiene 32 años y su relación con los animales empezó cuando tenía 13, con el rescate de su primer gatito. Desde niña sentía, según cuenta, una llamada hacia la naturaleza y el silencio del monte. Durante años buscó una casa donde sus animales pudieran vivir en semilibertad.

La vivienda que encontró estaba casi derruida. Según relató a Álvaro, la fachada estaba cubierta de hierba y tuvo que quitarla porque rompía la estructura. Compró la casa en abril tras regatear el precio de 85.000 euros hasta 70.000.

Ella misma explica que el valor estaba en el entorno. Quería salir de casa y caminar por el monte sin coche, así que, a la hora de elegir, el terreno tuvo tanta importancia como la propia vivienda. Ese detalle explica por qué aceptó una casa en mal estado.

Lo que no esperaba fue la carcoma. El antiguo propietario la conocía y no la mencionó, y el suelo y las vigas estaban afectados. Aun así, lo resume en estas palabras «Esta casa es lo mejor que me ha pasado en mi vida».

Cómo afecta vivir en un pueblo que ha pasado de 600 vecinos a cuatro

El pueblo tenía más de 600 habitantes, según Yone, y hoy sólo quedan cuatro personas, siendo ella la más joven. Sin iglesia, bar ni tienda, la compra más cercana queda a 45 minutos en coche. La cifra resume un fenómeno que se repite en buena parte del interior peninsular.

Las casas vacías cuentan su propia historia. La suya llevaba nueve años deshabitada y dentro quedaban camas hechas, ropa y cartas de la mujer que había vivido allí. Álvaro opinó que dudaba que alguien se instalara más que unos meses, y que la casa volviera a quedar abandonada.

La falta de gente también afecta a los servicios y a la vida diaria. Yone cuenta que el vecindario es escaso pero solidario, con tres vecinos que le traen tomates y calabacines. Su madre le advirtió de que en la zona ni la ambulancia llega.

Para ella, la despoblación no impide vivir, pero obliga a organizarse. Sale a diario al monte con sus animales y ha trabajado silbidos distintos para avisar a los gatos de posibles peligros.

Cómo la carcoma ha frenado el refugio de gatos que quería abrir

Su proyecto principal no es la casa, sino el refugio. Yone dedica su vida al rescate de gatos y necesita espacio para cuidarlos. Antes trabajó como auxiliar veterinaria en el que ella llama el mayor hospital veterinario, y después se dedicó a cuidar gatos a domicilio.

Según explicó a Álvaro, el plan pasaba por montar un hotel para gatos y usar los ingresos para rescatar más animales. Ahora está completamente parado por la obra, y lo que más le duele, dice, es que todo empezó por ellos y para ellos. Su forma de rescatar es exigente, porque trabaja sobre todo con gatitos pequeños que hay que alimentar con biberón cada dos horas. Esa tarea la ha agotado en otros momentos y la ha llevado a poner freno.

Antes de volver a empezar, nuestra protagonistas deberá terminar la casa, cuya reforma sigue en marcha sin una fecha concreta. Álvaro le propuso volver a grabarla cuando la obra esté terminada, y su canal El Rancho de los Gatos, con 9.400 suscriptores, publica un vídeo cada semana.