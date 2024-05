Es el favorito de los españoles: el supermercado más barato para hacer la compra

Cuando se trata de ir al supermercado, sabemos que en la actualidad nos fijamos más que nunca en los precios. Llevamos mucho tiempo sufriendo una subida generalizada del coste de los alimentos y productos básicos para el hogar, de modo que no dudamos a la hora de buscar entre las mejores ofertas. Sin embargo, no se trata solamente de cazar ofertas esporádicas; lo ideal es descubrir un lugar donde consistentemente se puedan encontrar precios bajos sin necesidad de sacrificar calidad o variedad. Según un estudio reciente elaborado por Ipsos, hay un supermercado que destaca como el más barato en España, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de ahorrar de manera significativa en su compra habitual.

Este supermercado, parte de una cadena de descuentos de origen alemán, ha sido identificado por los consumidores no sólo por sus precios competitivos en el día a día, sino también por sus descuentos y promociones que abarcan una amplia gama de productos, desde alimentos y bebidas hasta artículos de higiene personal y limpieza. El ahorro no solo se refleja en las promociones esporádicas, sino en la constancia de precios bajos que se extiende por todo su surtido.

El supermercado más barato para hacer la compra

La elección de este supermercado como el más económico no es casualidad ni resultado de una campaña publicitaria aislada. Se basa en un análisis meticuloso y comparativo de los precios de una cesta de la compra representativa en varias cadenas, demostrando que la economía en la compra diaria es una realidad palpable para los clientes de esta cadena. Esto, combinado con estrategias de precios bajos permanentes, ha cimentado su reputación como el supermercado de preferencia para quienes buscan estirar su euro lo máximo posible.

Metodología del estudio

El estudio realizado por Ipsos implicó la participación de 2,000 personas encuestadas sobre sus hábitos de compra y percepciones de precios en distintos supermercados. Se evaluaron los precios habituales de productos clave en categorías como alimentación, bebidas, e higiene, tanto en condiciones normales como en períodos de promociones y descuentos. Este enfoque holístico permitió entender no solo el precio en el estante, sino también el impacto de las estrategias de precios en el comportamiento del consumidor.

Resultados clave

De acuerdo con los resultados del estudio, la cadena Lidl fue la que mostró los precios más bajos en una cesta de la compra estándar, que incluyó 41 productos variados. El coste total en Lidl fue de 78,37 euros, mientras que otros competidores mostraron precios significativamente más altos, con cantidades que oscilaban entre los 89,23 euros y los 92,61 euros. Este margen de ahorro se extiende más allá de un evento de compra puntual, reflejando una tendencia constante de precios competitivos.

Estrategias de precios

Lidl ha implementado una campaña de reducciones de precios permanentes que comenzó a principios de año y que ha expandido considerablemente su alcance. Originalmente, la campaña abarcaba 200 productos, pero ahora incluye más de 500 artículos de marca propia, lo que representa un 25% de su surtido total. Las rebajas en estos productos pueden llegar hasta un 55%, cubriendo categorías esenciales como productos frescos, bebidas, cosmética y artículos de limpieza.

Impacto en los consumidores

El impacto de estas estrategias de precios en los consumidores es notable. Según datos proporcionados por la cadena, el ahorro medio acumulado para las familias españolas debido a estas bajadas de precios alcanza los 120 euros anuales. Esta cifra no solo habla del beneficio económico directo, sino también de la mayor accesibilidad a productos de calidad que pueden tener un efecto positivo en la calidad de vida de los consumidores.

Los hitos de Lidl

Repasando la trayectoria de Lidl desde sus inicios hasta convertirse en el supermercado más barato para los españoles, encontramos una serie de logros significativos que marcan su evolución y consolidación. La historia comenzó en 1930 con la fundación del Grupo Schwarz en Neckarsulm, Alemania. Este fue el preludio de lo que, en 1973, se materializaría en la apertura de la primera tienda Lidl en Ludwigshafen-Mundenheim, Alemania. La expansión internacional de Lidl empezó en 1989 con su llegada a Francia, pero un momento crucial fue en 1994, cuando Lidl desembarcó en España abriendo su primera tienda en Lérida, Cataluña. Esta entrada al mercado español marcó el inicio de una expansión rápida y sostenida, alcanzando 100 tiendas en 1996 y continuando un crecimiento que, para el año 2000, ya contaba con 300 establecimientos y el lanzamiento de su sitio web Lidl.es.

El crecimiento en España continuó de manera impresionante, con el traslado de sus oficinas centrales de Parets del Vallès a Montcada i Reixac en Barcelona en 2004, y la inauguración de su tienda número 400 en 2005. En 2010, Lidl celebró la apertura de su tienda número 500 en España y para 2014, la empresa había alcanzado los 10,000 empleados en el país. Los logros de Lidl no solo se limitan a la expansión numérica, sino también a prácticas sustentables y responsables, como lo demuestra su liderazgo en 2018 al eliminar las bolsas de plástico y los huevos de gallinas enjauladas, y la certificación en bienestar animal para toda su leche en 2019. Ese mismo año, Lidl no solo celebró sus 25 años de presencia en España, sino también la apertura de su tienda número 580 en el país, consolidándose no sólo como un jugador clave en el mercado minorista español sino como un líder en prácticas empresariales éticas y sostenibles y ahora además, se convierte en el supermercado más barato.