El presidente de la patronal Promarca, José Ignacio Larracoechea, manifiesta que en primer lugar tendrán que ser los fabricantes los que asuman los costes arancelarios antes de ver si pueden repercutirlos o no.

El Brexit está a la vuelta de la esquina, posiblemente sin acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, y la patronal de las marcas de fabricante españolas ha manifestado que ya se encuentra preparada para absorber el impacto de nuevos aranceles que podría afectar a sus exportaciones. La venta al exterior ha sido durante los últimos años una de las vías de escape para que las marcas de fabricante hayan podido compensar la caída en el mercado local, pero la incertidumbre por el devenir del mercado británico es clara.

El presidente de la patronal Promarca -que reúne a empresas como Calidad Pascual, Nestlé, Campofrió, Coca-Cola o Lactalis- José Ignacio Larracoechea, ha indicado que serán las empresas las que asuman el coste arancelario. Y no es seguro que lo puedan repercutir a los consumidores ya que “eso depende de las cadenas, de la competencia, pero el coste inicial lo asumirán las empresas. Cuando los costes incrementan las empresas lo primero que hacen es asumirlo porque quieren seguir vendiendo“.

En una reunión ante la prensa con motivo de la presentación de un informe sobre el impacto de la MDF (marcas de fabricante), Larracoechea ha expresado el temor del sector por un mercado británico que ocupa la cuarta posición en importancia para el agro español, tras Alemania, Francia e Italia.

Una década de empuje de Mercadona

Promarca ha presentado este martes un estudio en colaboración con la especialista de Esade, que viene realizando desde 2008 y para el cual ha actualizado con los datos entre 2014 y 2017, que van con tanto retraso porque buscan los datos oficiales que provee el INE. La patronal ha criticado en los últimos años que la irrupción de la marca blanca -impulsada por Mercadona- ha afecdtado al sector, sobre todo en lo relativo a la I+D.

“Nosotros representamos el 87% de la I+D del sector y generamos el 92% del valor añadido económico”, a pesar de que su importancia en las ventas es mucho menor. Según Larracoechea, el estudio realizado por Esade tiene dos principales conclusiones: el mercado interior ha perdido en todo el periodo 562 millones de valor a pesar de crecer 1.294 millones de euros en el periodo estudiado 2014-17.

En segundo lugar, el I+D ha descendido un 32% entre 2008 y 2016, y no se recupera a pesar del crecimiento del 5,7% entre 2014 y20 16. “Es un sector netamente español aunque es verdad que hay presencia de internacionales pero que exportan más que importan”, ha puntualizado el directivo de gran consumo.

Por último, Promarca ha lamentado que sólo un 20% de las innovaciones lleguen a las tiendas. “Esto hace que no s recupere el I+D porque es muy costoso y si no lo recuperas ha bajado desde un 32% desde 2010”, quien dice que la apuesta de las enseñas de supermercados por no referenciar innovaciones de las marcas “no es achacable a la crisis sino algo estratégico”.