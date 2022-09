Exquisito: si eres amante del marisco, este nuevo producto de Mercadona te volverá loco

Todos aquellos que sean amantes del marisco seguro que no se perderán la oportunidad de poder encontrar el mejor y de mayor calidad, ya sean crustáceos o moluscos. Pero si deseas sorprenderte con un marisco que tal vez no has probado todavía y que además puede que se convierta en tu gran apuesta para la mesa de Navidad que tengas que servir en apenas tres meses, nada como decantarse por una de las novedades que encontramos en el supermercado con mayor afluencia de clientes actualmente. Descubre a continuación, el nuevo producto de marisco de Mercadona que te va a volver loco. ¡Es exquisito!.

Mercadona arrasa con su novedad en marisco

Si eres cliente habitual de Mercadona, es decir, uno de sus «Jefes», ya sabrás de qué modo en estos supermercados el marisco está muy presente. Desde sus gambas y gambones así como el lagostino cocido, las almejas e incluso los preparados especiales para paella que podemos llegar a comprar congelados, es mucha la oferta existente para amantes del marisco pero entre todos estos productos del mar parece que tienen ahora uno que se impone, y que está arrasando en ventas.

Se trata del buey de mar cocido Hacendado congelado, un producto de marisco de la mayor calidad que ha sido pescado en Irlanda y que puedes saborear una vez descongelado. Un crustáceo de gran tamaño que te va a sorprender por su sabor sabroso similar al de los cangrejos pero algo más fibroso que este.

El buey de mar es además uno de los crustáceos con mayores beneficios para nuestra salud. De él se dice que destaca por su presencia de yodo, que se requiere para la regeneración de tejidos y el desarrollo de las glándulas tiroides. Tiene además vitaminas del complejo B que le confieren propiedades antioxidantes y fortalecen el sistema inmunológico.

Al estar ya cocido lo podemos comer una vez esté descongelado. Mercadona recomienda servirlo entero o por mitades o también podemos sacar la carne del interior, y servirla sobre tostadas, un poco de pan o también lo podemos echar a la ensalada.

Es un marisco que tiene un peso considerable. Mercadona no los vende en piezas de 500 gramos y el precio es de 7,15 euros (a algo más de 14 euros el kilo), de modo que es el momento de disfrutar del mejor marisco este otoño o también comenzar a pensar en comprarlo y dejarlo en el congelador de cara a las fechas importantes de la Navidad.