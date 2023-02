Estos son lo requisitos que debes cumplir para cobrar 6.784 € como ama de casa

El trabajo de ama de casa no está pagado, por lo que las mujeres que por cualquier motivo, no ejercen una profesión fuera del hogar no pueden cotizar económicamente a la Seguridad Social. Por esta razón puede surgir la duda si al llegar a la edad de jubilación, las amas de casa tienen derecho a una pensión y lo cierto es que así es aunque se deben cumplir una serie de requisitos. Si se cumplen se puede llegar a cobrar hasta 6.784 € anuales.

Requisitos para cobrar 6.784 € como ama de casa

Ser ama de casa implica realizar labores domésticas que en la mayoría de los casos implican estar todo el día trabajando. Un trabajo que de hecho ya existe: el de empleado del hogar, pero que en el caso de las amas de casa y también los amos de casa, no se recibe ningún tipo de sueldo.

Siendo ama o amo de casa no se está dado de alta en la Seguridad Social y tampoco se cobra nada, ni tan siquiera el Salario Mínimo Interprofesional vigente. Con ello, la persona no cotiza y por tanto no tiene acceso al cobro de una pensión contributiva de la Seguridad Social cuando alcanza su edad de jubilación.

Sin embargo, una persona que ha pasado años, o de hecho ha dedicado su vida, a ejercer de ama o amo de casa sí que tiene derecho a una pensión, precisamente por no alcanzar el mínimo cotizado para esa pensión contributiva. En este caso, se tratará de una pensión no contributiva que para 2023 ronda la cifra de los 485 euros mensuales (divididos en 14 pagas), casi 6,800 euros al año.

Cobro de una PNC por parte de las amas de casa

Las pensiones no contributivas de jubilación (PNC) son pensiones que a pesar de ser dependientes de Seguridad Social, se gestionan a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y están reguladas en el Real Decreto-ley 357/1991.

¿Y qué requisitos se deben cumplir para acceder al cobro de una PNC siendo ama de casa? Aunque no es necesario haber cotizado ni un solo día, sí que se requiere haber alcanzado el mínimo de edad para la jubilación, que se establece en los 65 años, haber residido de forma legal en España durante como mínimo diez años y que dos de esos años al menos, sean anteriores a la fecha en la que se solicita la pensión.

Por otro lado, se debe tener una renta o ingresos que sean inferiores a los 5.899,60 euros por año. Si se pertenece a una unidad familiar, se tendrá en cuenta los ingresos de toda la unidad. De este modo las rentas para amas de casa que convivan con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado quedan establecidas del siguiente modo:

2 convivientes: 11.533,72 euros anuales.

3 convivientes: 16.282,90 euros anuales.

4 o más convivientes: 21.032,08 anuales.

Y en el caso de que los parientes con los que convive es uno de los padres o de los hijos:

2 covivientes: 28.834,30 euros al año .

3 covivientes: 40.707,25 euros al año.

4 o más covivientes: 52.580,20 euros al año.

Cuantía de la pensión no contributiva para amas de casa

El cálculo para la cuantía de lo que se cobra varía en función de lo señalado con respecto a las rentas y la unidad familiar a la que se pertenezca, aunque en ningún caso puede ser inferior a la mínima del 25%, ni superior a la íntegra.

Como ya señalamos, para este 2023, la cuantía íntegra de las pensiones no contributivas está en los 6.784,54 euros anuales o 484,61 euros mensuales. La mínima del 25% son 1.696,14 euros anuales, es decir, 121,15 euros al mes en 14 pagas.

En el caso de que en la misma unidad familiar ya existiera un beneficiario de una PNC, la cuantía de ambas pensiones se ve reducida. De este modo, si son dos los beneficiarios la cuantía se reduce a los 411,92 euros mensuales para cada uno (5.766,86 euros anuales) y en el caso de tres o más, la cuantía se reduce a los 387,69 euros mensuales (5.427,63 euros anuales).

Cómo solicitar la pensión no contributiva

Las amas y amo casa que cumplan los requisitos pueden hacer su solicitud para su pensión no contributiva en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, así como en las del Imserso o cualquier otra entidad que pertenezca a la Seguridad Social. También se puede pedir a través de la Sede Electrónica del Imserso.