Estos son los 3 únicos helados de supermercado que la OCU considera saludables

Ahora que las temperaturas aumentan y que tenemos cerca el verano, los helados se convierten en uno de los caprichos que más apetecen. Ya sea para combatir el calor o simplemente para darnos un gusto, los congeladores de los supermercados se llenan de opciones tentadoras que prometen frescura y sabor. Sin embargo, lo que muchas veces se esconde tras esas tarrinas o cajas llenas de fotos de helados más que apetecibles, es una lista de azúcares, grasas saturadas y aditivos poco recomendables para una dieta equilibrada. Y ahí es donde entra en juego la OCU.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado en profundidad medio centenar de helados industriales para arrojar algo de luz entre tanto oferta de sabores y opciones. Su objetivo ha sido claro: encontrar cuáles son los helados de supermercado, si es que hay alguno, que pueden considerarse mínimamente saludables. Y la respuesta, aunque limitada, existe. Sólo tres helados han superado los criterios del estudio de la OCU. Tres opciones, la primera de las cuáles la encontramos en Lidl, y otras dos que pertenecen a Nestlé. Toma nota entonces, porque es importante conocer a qué helados se refiere la OCU siendo los mejores para un alimento del que siempre se recomienda que limitemos el consumo.

Los 3 helados de supermercado que la OCU recomienda

La OCU analizó medio centenar de marcas de helados que podemos encontrar actualmente en los supermercados. La organización deja claro en su estido que en a pesar de no ser un alimento «saludable», dentro de las opciones analizadas hay tres que destacan y que son: el Huracán de Gellatelli, el Pirulo Happy de Nestlé y el Sándwich de Nata también de Nestlé.

Huracán Gellatelli de Lidl

Este polo tricolor que puedes encontrar en los supermercados Lidl se ha ganado a pulso su lugar en la cima del ranking. El Huracán de la gama Gellatelli sorprende por su sencillez nutricional: apenas 105 kilocalorías por cada 100 gramos, solo 3 gramos de grasa y 14 gramos de azúcar. Además, es apto para personas con intolerancia a la lactosa y al gluten, lo que lo convierte en una opción bastante inclusiva.

La OCU lo califica con una C en el sistema NutriScore, lo que no es una nota excelente pero sí notable dentro de su categoría. No contiene grasa saturada ni aditivos innecesarios, y el equilibrio entre dulzor y contenido calórico es más que aceptable.

Pirulo Happy de Nestlé

El Pirulo Happy es probablemente el más conocido de los tres, especialmente entre los más pequeños. Este clásico palo de hielo destaca no sólo por su sabor afrutado, sino también por su sorprendente perfil nutricional: 79 calorías por cada 100 gramos, cero grasa y un 20 % de zumo de fruta en su composición. Estos factores le otorgan nada menos que una B en el NutriScore, la mejor calificación de los helados analizados.

Sándwich de Nata de Nestlé

Sorprende ver un helado de crema en esta lista, pero el Sándwich de Nata de Nestlé ha demostrado que no todos los helados de este tipo tienen que ser bombas calóricas. Con 261 calorías por cada 100 gramos, se mantiene dentro de unos márgenes razonables, especialmente si tenemos en cuenta que los helados de su categoría pueden superar fácilmente las 350 kcal. Además, el contenido en azúcar, aunque no es bajo, es moderado en comparación con sus competidores.

Este helado logra también una letra C en el NutriScore, algo poco habitual en productos que combinan crema y galleta. Evidentemente, no es la opción más ligera, pero sí una de las más equilibradas dentro del universo de helados cremosos. Ideal si te apetece algo más indulgente que un polo de hielo, pero sin pasarte con los excesos.

Los tres helados que es mejor evitar según la OCU

Si hablamos de los mejores, también es justo mencionar a los que la OCU ha señalado como los peores. Y aquí la diferencia es abismal. En el extremo opuesto del ranking encontramos helados como el Kinder Bueno Ice Cream Bar, que acumula 31 gramos de azúcar y 15 gramos de grasa saturada por cada 100 gramos, una combinación que lo convierte en el producto peor valorado del estudio.

Le siguen de cerca el Oreo Stick Sandwich y el Choco Clack, ambos de Nestlé, que presentan cifras similares en cuanto a azúcares y grasas, además de carecer de fibra y contener numerosos aditivos. La OCU les otorga una letra E en el NutriScore, dejando claro que se trata de productos que no deberían formar parte del consumo habitual, especialmente en niños y adolescentes.

Lo más importante que subraya la OCU con este estudio es que ningún helado industrial es verdaderamente saludable. Lo que han hecho es clasificar dentro del exceso, las opciones “menos malas”. Incluso los tres mejores deben tomarse como lo que son: un antojo ocasional, no un alimento de consumo diario. Por eso es tan relevante leer las etiquetas, fijarse en el contenido de azúcar, grasas y aditivos, y no dejarse llevar únicamente por el aspecto o la publicidad.