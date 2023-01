¡Esto es una locura! Mercadona saca el postre de Kinder Bueno que ya es viral

Los postres son imprescindibles en nuestra alimentación, especialmente cuando se trata de ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios, bautizos o cualquier otro tipo de celebración que requiere algo un poquito diferente y que esté a la altura de lo que se va a celebrar en cada ocasión. Hoy te mostramos un nuevo postre de Kinder Bueno de Mercadona que ha desatado una completa locura y se vende por miles cada día gracias a su éxito en las redes sociales y a lo buenísimo que está… ¡no podrás resistirte!.

Mercadona ofrece en su extensísimo catálogo una gran variedad de postres que son perfectos para cualquier ocasión, algunos más para el día a día y otros para ocasiones especiales, como tartas, bizcochos y una lista interminable de dulces que fliparán todos tus sentidos y que triunfan entre niños y adultos.

La tarta de Kinder Bueno blanco de Mercadona que tienes que probar

Se trata de la Tarta crema avellana blanca Hacendado congelada, una espectacular tarta recién llegada al supermercado valenciano que está siendo un rotundo éxito en ventas, gracias en parte a la gran cantidad de vídeos en redes sociales que se han hecho con ella para que todo el mundo pueda ver lo increíble que es y animarse a probarla. El precio de la tarta es de 9,50€ y llega para tomar unas 10-15 raciones, dependiendo del tamaño que le des a cada una de ellas.

Esta espectacular tarta de Kinder Bueno blanco de Mercadona es un dulce alucinante que tiene como protagonista a la crema de avellana blanca, lo que hace que su sabor sea prácticamente idéntico a los Kinder Bueno White, la versión blanca de las barritas de avellanas de Kinder que tanto éxito tienen entre el público. Con este son ya varios los productos que Mercadona tiene con un sabor muy parecido al Kinder Bueno, ya presente en chocolatinas y helados y ahora también en esta deliciosa tarta.

Entre los ingredientes principales de esta deliciosa tarta encuentras mousse blanco, agua, chocolate blanco, nata, azúcar, mantequilla y harina de trigo, entre otros. En cuanto a sus valores nutricionales, por cada 100 g de producto tiene 437 calorías, 18 g de grasas saturadas, 26 g de azúcares, 1 g de fibra, 4,5 g de proteínas y 0,26 g de sal. No cabe duda de que esta riquísima tarta de Kinder Bueno blanco de Mercadona es muy calórica y contiene una importante carga de azúcar, pero para darte un capricho y celebrar algo muy especial es perfecta, que además te vas a tomar una pequeña porción y no la tarta entera… ¡aunque ganas no te faltarán cuando compruebes lo buena que está!.