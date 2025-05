Éste es el sueldo de los vendedores de cupones de la ONCE

¿Cuál es el sueldo de un vendedor de la ONCE? Esta es la pregunta que se hacen muchos españoles sobre la figura de un colectivo que reparte todos los días ilusión y millones por las calles de toda España. La Organización Nacional de Ciegos Españoles tiene a más de 20.000 vendedores distribuidos en todos los puntos del país. Consulta en este artículo el sueldo de los vendedores de la ONCE en el año 2025.

La ONCE tiene a 75.000 trabajadores en nómina y es el cuarto empleador de España a nivel general, contando con personal con y sin discapacidad en múltiples áreas y departamentos. En la Organización Nacional de Ciegos Españoles trabajan a diario desde «administrativos, profesores, rehabilitadores, oftalmólogos, programadores, comerciales, juristas o personal de relaciones públicas hasta técnicos de imprenta, gestores culturales, diseñadores».

La plantilla de la ONCE también la conforman personas con discapacidad superior al 33%, que convierten a esta organización en el primer empleador a nivel mundial de personas con discapacidad. «El Grupo Social ONCE apuesta por el talento, por las personas y por ofrecerles oportunidades de vida. Nuestros agentes vendedores y vendedoras son el motor, los protagonistas esenciales y los mejores embajadores de la ONCE ante la sociedad», indica en su página web, en la que resalta que hay «20.600 vendedores y vendedoras de ilusión en las calles y rutas de nuestro país».

Requisitos para ser un vendedor de la ONCE

Para ser un vendedor de la ONCE hay que cumplir con una serie de requisitos que establece la Organización Nacional de Ciegos Españoles a través de su página web. Para ello hay que tener una discapacidad de al menos el 33% o que, en su caso, tengan reconocida una incapacidad permanente por parte de la Seguridad Social.

Las personas que cumplan con estos requisitos y quieran ser vendedor de la ONCE también tendrán que realizar un curso de formación para «ser cuponero o cuponera». Así que los requisitos que tendrán que cumplir los ciudadanos que quieran pasar a formar parte del equipo de vendedores de la ONCE son los siguientes:

Acreditar una discapacidad de al menos el 33%.

Tener reconocida una incapacidad permanente por parte del INSS.

Superar el curso de formación para ser vendedor de la ONCE.

«La venta de cupones de la ONCE y del resto de productos de juego tiene una doble vertiente indivisible: la social, por la que todos los recursos se destinan a la plena inclusión de personas ciegas o con otra discapacidad; y la vertiente de gestor responsable, como operador comprometido con la sociedad y el consumidor», indica la ONCE en su página web oficial.

El sueldo de los vendedores de la ONCE

La ONCE dispone para sus trabajadores de un sueldo de 12 pagas anuales más dos extraordinarias. Al sueldo base también se le pueden añadir complementos en función de la experiencia. El sueldo también variará en función de los perfiles, ya que existen los trabajadores sénior y júnior.

De esta forma, el sueldo establecido para un vendedor de la ONCE en el caso de que sea júnior es de 15.876 euros anuales. Los vendedores de la ONCE sénior recibirán 16.794,12 euros anuales. Dentro de la ONCE también se encuentran otros trabajadores de soporte auxiliar o técnicos con diferentes categorías (A, B y C) con sueldos de entre 20.308,40 euros anuales y 56.000 euros anuales. Los sueldos de los trabajadores de la ONCE: