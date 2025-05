Directivos de la sección de video de RTVE en Cataluña han comunicado a sus empleados que en el próximo semestre se les bajarán los complementos salariales, es decir, sufrirán un recorte en sus nóminas, según ha denunciado Comisiones Obreras en una nota. El sindicato señala que la rebaja en los sueldos será generalizada en toda RTVE Cataluña, justo cuando la cadena pública ha pagado millones a las productoras de los programas de Andreu Buenafuente, David Broncano, Jesús Cintora o Belén Esteban y María Patiño.

«Las personas que integran el colectivo de vídeo de TVE en Cataluña se han reunido con sus responsables con el propósito de reclamar acciones que permitan volver a dignificar su profesión. Se les ha informado que van a sufrir una reducción de sus complementos salariales. No hay dinero para la plantilla, pero sí para dárselo a la productora de Buenafuente, que no ha permitido que trabajadores/as de TVE en Sant Cugat participen en la realización de su programa», señala el sindicato en la nota, fechada el 6 de mayo.

El sindicato advierte que, de llevarse a cabo esta medida, habrá consecuencias. «En la reunión del departamento de vídeo se ha hecho público lo que era un secreto a voces: el próximo semestre se van a reducir los complementos salariales. Eso significa que se tocarán en todos los departamentos de Explotación. Por lo tanto, también se reducirán en todas las áreas del Centro. Toda RTVE en Cataluña va a estar afectada. Es una medida que de llevarse adelante va a derivar en un fuerte conflicto laboral», señala.

La sección sindical de Comisiones Obreras en RTVE ya advirtió al presidente de la Corporación, José Pablo López, de que no toleraría una rebaja de los salarios de la plantilla. «El 13 de febrero, los sindicatos que conforman el Comité de Empresa de TVE Cataluña se reunieron con José Pablo López, Presidente de la Corporación RTVE, y con todas las personas que integran el Consejo de Administración de la radiotelevisión pública. El representante de CCOO felicitó al Presidente por la reducción de los salarios de la Alta Dirección de la empresa, pero le explicó que una de las líneas rojas de este sindicato era la reducción de los salarios de la plantilla de la Corporación RTVE, que ya sufrimos unos drásticos recortes en el año 2013 con el beneplácito de los sindicatos UGT y el SI. Todos los presentes afirmaron que eso no sucedería ¿Mintieron de forma descarada?, ¿Eso es lo que vale su palabra?», se preguntan.

CCOO acusa a López de obviar el servició público en favor de la audiencia, pagando millones por programas de entretenimiento. «El Presidente está gastando millones de euros en programas de entretenimiento, pero no en la plantilla. Buenafuente va a hacer un programa con su productora, sin la participación de los y las profesionales de TVE Cataluña. El área de Medios contaba con el personal necesario para realizarlo en el plató 6, vacío en la actualidad. No han querido. Se les propuso que en lugar de en un estudio, la actuación del cómico catalán se hiciera en un teatro, con la cobertura televisiva realizada con una de las unidades móviles del centro y con el personal de TVE en Sant Cugat. No han aceptado. El Presidente ha tragado con todas las imposiciones de la productora de Buenafuente. La radiotelevisión pública está en manos de alguien que no cree en lo público, que piensa que solo importa la audiencia, que está imponiendo el entretenimiento por encima de la misión de informar y educar», acusa.

RTVE paga más de cinco millones de euros a la productora de La Familia de la tele, que se ha estrenado con cifras discretas de audiencia; tres millones a Buenafuente; dos millones a Cintora; y 14 millones al año a Broncano.