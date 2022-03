Empieza marzo y ya llega el buen tiempo, eso hace que inevitablemente estemos de mejor humor y como no, que nos pongamos en búsqueda de las nuevas tendencias para la temporada de primavera 2022. Y aunque aún sabemos si se llevará más lo floral, los colores vivos o si la gente escogerá tonos más simples, lo que sí sabemos son las sandalias con las que se van a combinar y lo mejor es que están tiradas de precio en Lefties.

Las sandalias Mule tienen un tacón ancho que hace que aparte de bonitas, puedas caminar con ellas durante horas sin dolor de pies. Este tacón ancho combina perfectamente con la tira de la parte delantera, que le da un toque de lo más primaveral y todo… ¡Por menos de 18 €! Parece imposible, pero este es el precio de las nuevas sandalias de Lefties que te pondrás cada día esta primavera. ¡Bonitas, cómodas y ya arrasan en sus 3 colores!

Encontrar una sandalia que se adapte a todos los planes puede ser complicado, pero es importante ir renovando nuestra colección para contar con zapatos cómodos y que se adapten a las necesidades de tus pies, sobre todo en épocas de calor como la primavera o el verano. Durante los meses de calor los pies están mucho más expuestos, por eso encontrar unas sandalias que mimen a tus pies, siempre será un acierto.

Aparte de lo cómodas que son, sabemos que serán un «must» en tu armario de primavera por sus colores y es que no pueden ser más bonitos. Si buscas una opción más neutra o elegante, puedes escogerlas en blanco, las sandalias blancas son un básico que nunca sobra y que mejor que no falte. Pero si lo que te gusta es combinar colores y jugar con tonalidades atrevidas, las verdes y las rosas están hechas para tus looks de primavera.

Las sandalias son de punta cuadrada, una tendencia que cada vez coge más protagonismo tanto por su versatilidad como la comodidad que ofrece al caminar. Si esto lo combinamos con un tacón de 7 cm de altura y una tira que estiliza y acompaña al pie al caminar, las posibilidades de éxito estás aseguradas.

¿Qué es lo que más nos gusta? Su versatilidad para ser utilizadas tanto con un look casual para pasar una tarde tranquila, una romántica cena primaveral ahora que empieza el buen tiempo o incluso en la oficina, para conseguir un toque informal pero arreglado.

El tono blanco ofrece posibilidades infinitas, puedes combinar varios colores o incluirlas con uno de los looks de tejano y camisa que tanto vemos en primavera. Pero, si lo que buscas es darle un toque de color y hacer que los zapatos sean los protagonistas, las sandalias Mule en color rosa o verde se convertirán en la estrella del conjunto, así no dudes en hacerte con un par de color.

Sin duda un básico de armario para incorporar ahora que llega el buen tiempo e iremos incorporando piezas de verano a nuestro día a día. Podrás renovar tus sandalias sin tener que gastar de más y dar la bienvenida a la primavera pisando fuerte.