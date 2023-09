Este es el espejo de la Vecina Rubia que se agotó en todas las tiendas y que JYSK ha sacado a la venta

Los espejos juegan un papel muy importante en la decoración de cualquier espacio en el hogar, ya que además de su funcionalidad de reflejar lo que se pone delante, a nivel decorativo pueden llegar a tener un gran protagonismo por muchos motivos, e incluso ayudan a ampliar visualmente un espacio o hacer que sea más luminoso. Hoy te mostramos un espejo de JYSK que puso de moda La Vecina Rubia y que se agotó en todas las tiendas pero que ahora ha recuperado la tienda danesa… ¡corre que vuela!.

La Vecina Rubia es una de las personalidades más conocidas y exitosas en las redes sociales, un perfil con un marcado tinte de humor que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un éxito, tanto que incluso tiene marca propia con cositas para el hogar a la venta, incluyendo pequeños electrodomésticos como tostadoras. Este personaje ficticio es una creación de Marta Riumbau, influencer y empresaria barcelonesa, y representa el empoderamiento de la mujer, un personaje con un estilo muy peculiar y un lenguaje propio que triunfa especialmente entre las mujeres.

El espejo de La Vecina Rubia, en JYSK

Se trata del Espejo con armario MALLING con almacenaje, una maravilla de espejo a la que podrás sacar muchísimo partido ya que cuenta incluso con espacio de almacenaje para guardar tus accesorios, todo un puntazo que además le dará un toque decorativo increíble al dormitorio o al lugar en el que lo coloques. Actualmente tiene un precio de 139 euros, una oportunidad que no puedes dejar pasar y que debes darte prisa ya que está volando.

Este fantástico espejo de La Vecina Rubia tiene espacio de almacenaje con varias barras para que puedas colocar todo tipo de accesorios, como collares, colgantes, pulseras, anillos, etc., así podrás tenerlos todos bien organizados y separados para que no se enganchen unos a otros, algo que suele suceder con frecuencia si no se tienen bien separados, lo que puede provocar además que se estropeen.

Con unas medidas de 41 cm de ancho, 150 cm de alto y 40 cm de profundidad, está fabricado con cristal de espejo, poliéster y acero en toda la estructura, mientras que la pata es de fieltro, todo con un tratamiento de barniz para aumentar su durabilidad y que esté bien protegido. Tiene un peso de 12 kg.

Si quieres llevarte a casa un elemento versátil que puedas aprovechar de diferentes maneras, no cabe duda de que este espejo de La Vecina Rubia que puedes encontrar en JYSK será todo un puntazo.