En este barrio de Valencia puedes comprar un piso de más de 140 m² si te toca el Gordo de Navidad 2024

El precio de la vivienda está absolutamente disparado y que te concedan una hipoteca parece imposible. Por ello, con la llegada de la Navidad, todos soñamos con que el Gordo de la Lotería de 2024 nos solucione la papeleta. Si vives en Valencia hay una opción perfecta.

El Gordo de la Lotería de Navidad es de 400.000 euros, pero si le descuentas los impuestos que tendrás que pagar, la cantidad se reduce a unos 328.000 euros. Aun así, una cifra nada desdeñable para comprar una casa en Valencia sin preocuparte de la hipoteca.

Hay un distrito en la capital del Turia que reúne todas las condiciones para comprar una casa si te toca la Lotería de Navidad: viviendas amplias, servicios cercanos, buenos colegios, el centro a tiro de piedra y muy seguro. ¿El precio? Con lo que te toque en la Lotería será más que suficiente.

Dónde comprar una casa en Valencia si te toca la Lotería de Navidad 2024

Por mucho que suban los precios de la vivienda, si tienes 328.000 euros en la cuenta corriente no vas a tener problema en encontrar una vivienda estupenda en Valencia.

De hecho, aunque no es financieramente recomendable, podrías comprarte alguna de más de 140 metros cuadrados a tocateja sin ningún problema. De esta manera, no tendrías que pedir ningún crédito y no habría forma de que la perdieras.

El distrito perfecto para comprar una casa en esas condiciones es Rascanya, que reúne alguno de los barrios más emblemáticos del Cap i Casal. En especial, nuestra recomendación es que optes por una casa nueva en la zona moderna de zonas como Orriols o Torrefiel.

No obstante, el distrito cuenta con un ambiente perfecto para cualquier tipo de gusto. No sólo está formado por residenciales en los que disfrutarás de trastero, garaje amplio o piscina comunitaria, sino que también hay casas particulares con un estilo mucho más clásico.

Con un vistazo rápido a Idealista podemos encontrar algunos chollos que se ajustan a lo que buscamos. Por ejemplo, un chalet independiente en Torrefiel de 200 metros cuadrados y cuatro habitaciones.

El precio ahora mismo es de 320.000 euros y ha caído un 2%, así que todavía te sobrará un poco de dinero para que te des algún capricho. También hay casas con terraza y garaje incluido por 350.000 euros.

¿Por qué Rascanya es el distrito de moda en Valencia para comprar vivienda?

Más allá de que el precio se ajuste al impulso económico que nos supondría ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, hay otras razones muy significativas para comprarse una casa en Rascanya.

Tiene alguno de los barrios más emblemáticos y vivos de la ciudad, con diversas asociaciones vecinales. Además, ha destacado por su gran cantidad de zonas verdes.

Otra ventaja es que está perfectamente conectado por el transporte público, tanto metro, como autobús o tranvía.

Aun así, no te hará falta salir del barrio porque cuenta con todo tipo de establecimientos y el centro comercial Arena, uno de los más famosos de la ciudad; justo al lado del estadio del Levante UD.