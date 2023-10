Estás gastando un dineral porque quieres: estos son los cajeros en los que sacar dinero es gratis

Sacar dinero del cajero es una de las operaciones financieras más habituales para los ciudadanos, en prácticamente cualquier lugar del mundo, y es importante saber utilizarlos y de qué manera sacarles partido, sobre todo a la hora de pagar comisiones por su uso. Si quieres sacar dinero gratis del cajero, sigue leyendo y descubre en cuáles podrás hacerlo sin que te cobren ni un céntimo por ello… ¡toma nota!

Así puedes sacar dinero gratis del cajero

Según datos del Banco de España, en nuestro país hay unos 45.000 cajeros automáticos en los que poder sacar dinero en efectivo, además de realizar muchas otras operaciones, aunque en el caso de hoy nos centraremos únicamente en el hecho de sacar dinero en efectivo, concretamente en billetes, ya que en monedas no es posible. Lo habitual es que únicamente no se te cobren comisiones cuando sacas dinero en tu propia entidad bancaria y que sí tengas que pagarlas en otras, pero por suerte no siempre es así.

El Banco Santander es el que más cobra por sacar dinero del cajero si eres de otro banco, nada menos que 2,95 euros, seguido muy de cerca por Deutsche Bank, Unicaja y Cajamar con 2,90 euros. El BBVA cobra 2,70€, mientras que la comisión más baja es la de CaixaBank, que cobra actualmente 2,50€ por cada vez que sacas efectivo de sus cajeros si no eres cliente.

Para evitar este tipo de sangría en las comisiones, muy perjudiciales para los usuarios, algunas entidades bancarias han firmado acuerdos con otras entidades para eliminar estas comisiones, aunque con algunas limitaciones. Por ejemplo, en el Banco Santander puedes sacar dinero del cajero gratis hasta 3 veces al mes si no eres cliente, beneficio válido tanto en los cajeros que este banco tiene en España como en los demás países de la Eurozona.

Esa gratuidad del Santander la mejora Revolut, que permite sacar dinero sin pagar comisiones hasta 5 veces al mes, en cualquier cajero del mundo, sea de la entidad que sea, aunque con la pequeña «trampa» de que el máximo mensual que puedes sacar para no pagar esas comisiones son 200 euros. Mejores aún son las condiciones de la Cuenta Nómina Más DB de Deutsche Bank y del nuevo banco Pibank, en ambos casos permiten sacar dinero en cualquier cajero del mundo gratis y sin ningún tipo de limitación, ni de cantidad ni de operaciones.

EVO Banco te permitirá sacar dinero gratis del cajero si lo haces en cualquier sucursal de la red Euro 6000, que cuenta ya con más de 18.000 cajeros en toda España, por lo que es fácil que tengas alguno cerca cuando necesites efectivo.