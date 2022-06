Escrivá no cambia su propuesta: los autónomos mantienen sus diferencias en la reforma de las cotizaciones

La reunión mantenida este lunes entre las asociaciones de autónomos y el Ministerio de Seguridad Social se ha cerrado sin avances en la negociación de la reforma del sistema de cotizaciones de este colectivo para los tres próximos años. El Gobierno no ha hecho una nueva propuesta en cuanto a los tramos de cotización, y ATA mantiene su negativa a aceptarla. Mientras, UPTA, ligada a UGT, ha insistido en que la propuesta es «perfectamente asumible» y ha pedido al Gobierno que sea valiente y «tome decisiones la semana próxima».

Lorenzo Amor, presidente de ATA, que forma parte de CEOE, ha señalado que «las posiciones siguen muy alejadas» y que el sistema propuesto por el Gobierno de nuevo este lunes «es inaceptable». «Subir las cotizaciones entre un 33% y un 90% a un millón de autónomos no es aceptable», ha señalado Amor.

En su opinión, no es aceptable que a un autónomo que gana 1.900 euros al mes se le suba la cotización en 1.700 euros al año. «Porque no es sólo la cotización. Es que estamos pagando la luz más cara, el gasoil, y hay autónomos que ya no saben dónde ir. La vaca no da más leche», ha subrayado.

«O el Gobierno se acerca a la propuesta que habíamos hecho desde ATA o no podemos estar en ningún acuerdo», ha advertido el presidente de la primera asociación de autónomos del país.

Por su parte, desde UPTA se ha insistido en que la propuesta del ministro José Luis Escrivá -en la imagen- «es perfectamente asumible» y hará que 2,4 millones de autónomos ahorren hasta 900 euros al año en cotizaciones. Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha pedido al Gobierno que «sea valiente» y «tome decisiones», en referencia a que apruebe la reforma aunque sea sin el acuerdo de todas las organizaciones de autónomos.

Avances en prestaciones

Donde sí ha habido avances en esta reunión es en la ampliación de la protección social de los autónomos. Según ha señalado Abad, todos lo autónomos en cese de actividad recibirán el 50% de la base de cotización siempre que demuestren que han perdido el 75% de los ingresos. Además, la prestación por cese de actividad extraordinario se convertirá en permanente.