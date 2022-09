El endulzante que desbancará al azúcar: más sano y perfecto para cuidarte

El azúcar es uno de los grandes enemigos a nivel nutricional, un ingrediente que hay que evitar lo máximo posible y buscar siempre formas de endulzar con otros productos que no sean tan perjudiciales para nuestro organismo, especialmente en la infancia. Hoy te mostramos un edulcorante de Alcampo que va a hacer que dejes de lado el azúcar y lo hagas además con un producto que es mucho más sano y recomendable… ¡es perfecto para cuidarte!.

Actualmente puedes encontrar en el mercado una gran variedad de edulcorantes que pueden actuar como sustitutos del azúcar y que son indispensables para que puedas endulzar de forma más saludable, aunque siempre teniendo en cuenta que un exceso puede ser igualmente perjudicial.

El edulcorante Mesura que endulzará tus platos

Se trata del Edulcorante de mesa de fructosa y stevia MESURA, que puedes encontrar en Alcampo y que será ideal para darle un toque dulce tanto a tus bebidas como a tus platos, un toque que además de dulce será delicioso. Actualmente está disponible en un envase de 350 g con autocierre al precio de 3,21€.

Este edulcorante Mesura es un edulcorante de mesa elaborado a base de fructosa y glicósidos de esteviol, y aunque también aporta una buena cantidad de calorías, sin duda su consumo en cantidades moderadas es mucho más recomendable que el azúcar, ya sea blanco o negro. Fabricado por Idilia Foods, SL, sus ingredientes son fructosa y edulcorante (glicósidos de esteviol). Es muy importante que conserves el envase en un lugar fresco y seco, y que estés pendiente de la fecha de caducidad para no consumirlo una vez que se haya pasado de la fecha recomendada para su consumo.

En cuanto a los valores nutricionales de este edulcorante, por cada 100 g de producto contiene 396 kcal, una cifra muy alta por lo que debes añadir poca cantidad a lo que sea que quieras endulzar, para que así darle un toque dulce a tus bebidas o comidas no te penalice ni en la báscula ni en tu organismo. Una simple cucharadita que le añadas al café puede no llegar ni a las 10 calorías, por lo que en ese tipo de cantidades no hay peligro y te encantará en cuanto lo pruebes.

Si estás buscando la forma de endulzar tus comidas y bebidas sin recurrir al azúcar, sin duda este edulcorante Mesura es una de las mejores opciones que vas a encontrar en los supermercados.