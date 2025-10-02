“Endesa, Tu Casa”, el nuevo concepto de tienda de Endesa pensado para el cliente y la transición energética, llega a Bilbao
Endesa ha inaugurado hoy su nueva tienda en Bilbao, ubicada en la calle Iparraguirre, 37, bajo el innovador concepto “Endesa, Tu Casa”. Este nuevo punto de atención no es solo una oficina: es un espacio moderno, abierto y cercano, diseñado para que el cliente se sienta como en casa y pueda acceder a soluciones energéticas útiles, claras y honestas.
El acto de inauguración ha contado con la presencia Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao y José Bogas, consejero delegado de Endesa, quienes han destacado la importancia de la cercanía y la atención personalizada en el nuevo modelo de tienda. A continuación, se ha presentado oficialmente al equipo femenino de baloncesto Lointek Gernika Bizkaia, referente del deporte femenino en Euskadi y único equipo de la comarca que compite en la Liga Femenina Endesa y en la Eurocup Women.
Un plan de expansión para estar más cerca de las personas
La apertura de la tienda de Bilbao se enmarca en el ambicioso plan de expansión de Endesa, que desde el año pasado ha abierto al público más de 80 nuevos “Puntos Endesa”. El objetivo es acercarse a los consumidores, tanto actuales como futuros, con nuevas ofertas de electricidad y gas en los mercados con mayor potencial de crecimiento, y reforzar el programa de fidelización para los clientes actuales.
Endesa refuerza así su presencia en el País Vasco, donde ya cuenta con tres Puntos Endesa activos en Bilbao (2023), Vitoria (2024) y San Sebastián (2024), y prevé seguir creciendo con la apertura de puntos adicionales en 2026. Actualmente, la compañía suma una cuota de mercado en residencial del 3,9% en luz y del 5,8% en gas; y sirve el 15% del consumo eléctrico y de gas natural de grandes clientes en la región. Solo en Vizcaya, Endesa atiende a 38.000 clientes residenciales. Además, en el conjunto del País Vasco, 14.000 clientes ya están inscritos en el programa de fidelización “Para Ti”.
Estas nuevas aperturas responden a la visión de Endesa de liderar una transición energética justa y cercana, apoyando a las personas en su camino hacia un consumo más eficiente, responsable y sostenible. El cliente es el centro de la estrategia de Endesa:
“Como no puede ser de otra forma y con independencia de los retos empresariales, no debemos olvidar nuestra principal razón de ser: nuestros clientes. Como empresa que ofrece un bien básico, el cliente está en el centro de nuestra estrategia. Queremos estar presentes en los momentos clave de su vida, ofreciendo soluciones útiles, claras y honestas”, ha señalado José Bogas, consejero delegado de Endesa.
“Para nuestra ciudad es una excelente noticia contar con este nuevo centro en el que la prioridad es la cercanía con las personas y ayudar a resolver dudas y aportar soluciones en unos momentos cruciales de cambios en el sector energético, digitalización, consumo sostenible… La clave, tanto en las empresas como en la administración pública, y es lo que hacemos en el propio Ayuntamiento, es estar cerca de las personas. Solo así podemos avanzar como ciudad y sociedad”, ha resaltado por su parte Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao.
Un nuevo concepto de atención presencial
Los nuevos “Puntos Endesa” suponen un salto en la experiencia de cliente, con un diseño unificado y moderno: espacios abiertos, accesibles y alineados con la identidad de marca. El modelo combina la digitalización (pantallas interactivas, gestión de citas online, asesoramiento digital) con la atención omnicanal y personalizada, tanto para clientes residenciales como para pequeñas empresas y autónomos.
En estos espacios, los clientes pueden resolver sus gestiones, pero también descubrir soluciones innovadoras: autoconsumo solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización eficiente y una oferta ampliada de productos y servicios energéticos. Todo ello con asesoramiento experto y recomendaciones personalizadas.
Compromiso con la transparencia y la protección del cliente
En un contexto de transformación del sector, Endesa refuerza su compromiso con la cercanía y la transparencia, defendiendo a sus clientes frente a prácticas abusivas y engañosas. La compañía ha reforzado sus canales de atención y comunicación para alertar sobre fraudes y proteger la confianza de los consumidores.
Una inauguración abierta a la ciudad
La apertura de la nueva oficina comercial de Bilbao no solo marca un hito para Endesa, sino que también se convierte en una celebración para toda la ciudad. El sábado 4 de octubre, la tienda y su entorno acogerán una jornada festiva con actividades para todos los públicos, incluyendo la grabación en directo del programa “Colgados del Aro”, un showcooking exclusivo con el chef David de Jorge y un concierto especial de Leire Martínez en la Sala La Ribera. Una oportunidad para que los ciudadanos de Bilbao descubran de primera mano lo que significa vivir la marca Endesa, su apuesta por la cultura y la música, el apoyo al Baloncesto viviéndolo a través de una experiencia única junto a Endesa.