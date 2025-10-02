“Endesa, Tu Casa”, el nuevo concepto de tienda de Endesa pensado para el cliente y la transición energética, llega a Bilbao

Endesa ha inaugurado hoy su nueva tienda en Bilbao, ubicada en la calle Iparraguirre, 37, bajo el innovador concepto “Endesa, Tu Casa”. Este nuevo punto de atención no es solo una oficina: es un espacio moderno, abierto y cercano, diseñado para que el cliente se sienta como en casa y pueda acceder a soluciones energéticas útiles, claras y honestas.

El acto de inauguración ha contado con la presencia Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao y José Bogas, consejero delegado de Endesa, quienes han destacado la importancia de la cercanía y la atención personalizada en el nuevo modelo de tienda. A continuación, se ha presentado oficialmente al equipo femenino de baloncesto Lointek Gernika Bizkaia, referente del deporte femenino en Euskadi y único equipo de la comarca que compite en la Liga Femenina Endesa y en la Eurocup Women.