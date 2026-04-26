Viscofan va a invertir 300 millones de euros en renovar sus 22 fábricas situadas en varios países tras los positivos resultados del primer trimestre, según han informado fuentes de la empresa. Por otro lado, la compañía planea destinar otros 300 millones en proyectos de expansión en lugares como Estados Unidos o República Checa.

De estos últimos, 51 millones van a ir destinados a la creación de una nueva fábrica checa, algo que está suponiendo una de las principales apuestas del grupo en la actualidad. Las nuevas instalaciones comenzarán a operar a partir de 2028.

Las fuentes aseguran que dicho proyecto es «muy importante». No obstante, entre los planes de Viscofan se encuentra otra gran inversión en Estados Unidos. Se trata de una nueva línea de colágeno.

La compañía lleva tiempo utilizando el colágeno, un material que controla y conoce a la perfección. Por ello, considera que este distintivo puede ser una ventaja comparativa, sobre todo a la hora de apostar por la alimentación animal.

La inversión de Viscofán

Con todo, Viscofán también se va a centrar en renovar las 22 fábricas que ya están en funcionamiento con 300 millones de euros en los próximos cinco años. El objetivo es invertir tanto en nuevos proyectos como en las plantas ya existentes.

En términos generales, la empresa ha salido reforzada en el primer trimestre, pese a que ha tenido que sufrir los efectos de la volatilidad de los mercados. Al tener presencia internacional, la compañía puede verse afectada por los cambios en el valor de las divisas al presentar sus cuentas en euros.

Con todo, la mercantil ha sido capaz de incrementar su beneficio neto un 7,4% hasta marzo en términos interanuales, logrando ganar 33,7 millones de euros. Por su parte, el importe neto de la cifra de negocios trimestral se ha resentido en un 0,8%, hasta los 304,8 millones de euros, a causa de los vaivenes de los tipos de cambio.

No obstante, esto contrasta con el crecimiento del 4,6% en términos comparables, es decir, sin tener en cuenta la volatilidad de los mercados, impulsado fundamentalmente por el aumento de los volúmenes de envolturas y los precios.

Por otro lado, el Ebitda trimestral descendió en un 7,9% en comparación con el año anterior, hasta los 63,4 millones de euros, también a causa de la variación de los tipos de cambio. Sin embargo, si se eliminan estos efectos, el Ebitda ha crecido un 9,3% con una mejora de un punto porcentual del margen Ebitda comparable hasta 23,4%.

José Antonio Canales, consejero delegado del Grupo Viscofan, aseguró: «Comenzamos el nuevo plan estratégico Beat’30 combinando crecimientos de volúmenes y precios para fortalecer los ingresos, acompañado de una mejora de las eficiencias operativas, lo que se ha traducido en un avance de la rentabilidad operativa orgánica».

«Si bien, tal y como se esperaba, los primeros meses del año están muy influenciados por la evolución de las divisas comerciales y productivas frente al euro», ha asegurado el responsable. «Tendencias en línea con las perspectivas para el conjunto del año 2026 anunciadas en febrero», ha declarado.