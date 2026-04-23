Banco Santander suspenderá desde mañana hasta el 26 de mayo su programa de recompra de acciones de conformidad con la normativa norteamericana aplicable a la adquisición de Webster Bank, una medida cautelar y temporal derivada que no tiene porque indicar debilidad financiera.

Antes de la pausa, Santander ya había ejecutado el 53,8% del plan (aproximadamente 2.700 millones de euros), demostrando un avance significativo en la devolución de capital a los accionistas.

La suspensión del programa, de 5.030 millones de euros, arrancará mañana viernes con motivo de la convocatoria de la junta general de accionistas del banco estadounidense Webster, que deberá pronunciarse sobre la adquisición, y concluirá el 26 de mayo de 2026, ambas fechas incluidas.

El banco ha confirmado que el programa se reanudará el 27 de mayo y se extenderá hasta el 20 de agosto de 2026, lo que indica que el compromiso de recompra sigue en pie.

Santander bajo el marco regulatorio

El plan se había ralentizado recientemente, concretamente, la entidad presidida por Ana Botín mantuvo el mismo porcentaje de ejecución sobre este programa de readquisiciones (+58) de títulos en su última notificación.

Santander inició este programa de recompra de acciones el pasado 4 de febrero, estando prevista su finalización inicial el 21 de julio de 2026. Entre los intentos del banco de reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas.

Tan sólo un día antes de que se iniciara este programa, Banco Santander acordó la compra del estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.323 millones de euros) con el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028.

Santander y la OPV

Por otro lado, Banco Santander ha informado también este jueves al supervisor bursátil de que no publicará el folleto informativo con motivo de la emisión de hasta 334,8 millones de nuevas acciones ordinarias en el marco de la adquisición de Webster Financial Corporation, al acogerse a las exenciones previstas en la normativa europea.

«Banco Santander no está obligado a publicar, y no publicará, un folleto a efectos del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado», ha detallado la entidad financiera cántabra.

En este contexto, el banco ha publicado este jueves en su página web corporativa un documento de exención, que ya ha sido remitido a la CNMV y puesto a disposición del público conforme a la legislación vigente.

Santander ha subrayado que este documento no tiene la consideración de folleto y, por tanto, no ha sido objeto de «examen ni aprobación» por parte del supervisor bursátil.