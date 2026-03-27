Banco Santander reúne hoy a sus accionistas (un 71,724% de capital suscrito con derecho a voto) en un momento en el que la banca española encara un horizonte marcado por la incertidumbre económica.

En la junta de accionistas y en el informe (anteriormente publicado) la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha señalado la fragmentación y la fragilidad que se vive actualmente en todo el mundo. Destaca entre otros factores clave la deuda publica y el uso de la IA.

La presidenta exige una mayor financiación de las empresas y destaca que Europa está «sobrediagnosticada e infraejecutada». Además el grupo ha dejado claro que no tiene relación con Israel.

Botín destaca las fortalezas de la entidad en el inicio de 2026. En línea con la tendencia positiva de los últimos años, con crecimiento de clientes e ingresos, mejora de la eficiencia y una calidad crediticia estable.

El grupo Banco Santander confirma todos los objetivos del grupo para 2026, incluido un crecimiento de ingresos de dígito medio, una reducción de costes en euros constantes, un coste del riesgo estable y el crecimiento del beneficio frente a los 14.101 millones de euros de 2025.

La presidenta ha confirmado una mejora de la eficiencia de 250 puntos básicos donde destaca un al retorno del accionista del 132% en 2025.

También el Grupo Santander señala la mejora estructural de la eficiencia del 41,2% (durante la junta han reiterado que esta mejora no resulta de una reducción de costes si no por su estrategia de transformación).

Santander y su interés por Webster

Uno de los puntos clave de la junta ha sido la votación para autorizar la ampliación de capital destinada a la adquisición del estadounidense Webster Financial Corporation.

El resultado de la operación ha sido positiva; Santander aprueba todas las propuestas del día donde destaca el sí a la ampliación de capital de 11.200 millones de euros para comprar Webster.

Se ejecutará mediante la emisión de 334,8 millones de nuevas acciones, con un importe nominal total de 167,4 millones de euros.

La compra de Webster logra un dividendo final en efectivo con cargo a los resultados de 2025 de 12,5 céntimos de euro por acción, pagadero el 5 de mayo de 2026.

En consecuencia, el dividendo total en efectivo por acción correspondiente a 2025 será de 24 céntimos de euro, con un incremento de más del 14%.

La remuneración total al accionista con cargo a los resultados de 2025 será de aproximadamente 7.050 millones de euros (50% del beneficio atribuido del grupo), repartida a partes iguales entre dividendos en efectivo y programas de recompra de acciones.

Incrementos del 20% del dividendo

Botín asegura que el 80% de sus beneficios tras sus operaciones provendrá de mercados de monedas fuertes, lo que reduce la volatilidad.

De cara al medio plazo, el grupo mantiene su ambición de más que duplicar el dividendo en efectivo por acción en 2028, elevando progresivamente el peso del pago en efectivo frente a las recompras.

Para entonces, Santander quiere superar los 20.000 millones de euros de beneficio; una rentabilidad superior al 20% con más de 210 millones de clientes en 2028.

El año 2025 marca un final estratégico

En la junta se ha destacado su modelo operativo; más sencillo, solido y predecible que mejora el servicio a los clientes y reduce costes unitarios.

Su posición de capital les permite invertir en el crecimiento orgánico, pero también para ejecutar operaciones de valor. Su estrategia no cambia y busca ser la mayor plataforma global abierta de ingresos con una apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial como ventaja estructural clara.

«La IA va a ser la mayor transformación desde la revolución industrial», añade Botín. La inteligencia artificial en banca reducirá riesgos y aumentará la prevención del fraude.

Con 180 millones de clientes Santander busca que la IA sea una palanca clave para sus ambiciones en 2028. También han señalado su modelo de negocio online, Openbank, que pasará a consolidarse como un sólo producto a nivel global.

Cambios en el consejo

Los accionistas han votado a favor del nombramiento de Deborah Vieitas como nueva consejera independiente, sujeto a aprobación regulatoria, en sustitución de Homaira Akbari, que dejá el cargo tras la junta de hoy.

Deborah Vieitas, actualmente presidenta no ejecutiva de Banco Santander Brasil, aporta una amplia experiencia en banca y mercados financieros, con cargos directivos anteriores en BNP Paribas y Crédit Commercial de France, así como consejera delegada de la filial brasileña de Caixa Geral de Depósitos.

Su nombramiento reforzará aún más la experiencia internacional y la diversidad geográfica del consejo.