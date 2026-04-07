Moeve y Naturgy amplían sus beneficios especiales en combustible, gas y electricidad hasta el 20 de abril

Ante la situación de altos precios de la energía, Moeve y Naturgy han prorrogado su refuerzo del ‘Plan Multienergy’ hasta el próximo 20 de abril, manteniendo una oferta de más del doble de ahorro a sus clientes que habitualmente. Un conductor que realice un repostaje de 50 litros de combustible podrá obtener hasta 33,50 euros de saldo aplicando el máximo ahorro.

Con esta oferta, todos los usuarios registrados en Moeve gow, identificándose como miembros del programa, podrán obtener un saldo de 10 céntimos por litro en su repostaje, el doble de lo habitual. Si se identifican con la aplicación móvil Moeve gow, obtendrán 2 céntimos adicionales, alcanzando 12 cts./l. Cualquier cliente puede unirse de manera inmediata al Club Moeve gow, que ya tiene más de 4 millones de miembros, descargando la App Moeve gow.

Asimismo, los usuarios del ‘Plan Multienergy’, sumando su contrato de luz o gas y repostajes, también doblarán sus beneficios:

· Con luz o gas: 20 cts./l.

· Con luz o gas y mantenimiento: 30 cts./l.

· Con luz y gas y mantenimiento: 40 cts./l.

· Con luz o gas, mantenimiento e instalando placas solares: 60 cts./l.

En total, el ahorro máximo llega a 67 céntimos por litro si se utiliza en el pago la aplicación móvil de Moeve gow y la tarjeta bancaria gow, lo que lo convierte en la mejor oferta del mercado. Con la ampliación de esta campaña especial, Moeve y Naturgy acompañan a sus clientes con medidas de ahorro que recompensan la confianza de sus clientes en momentos excepcionales como la actual situación de altos precios.

Continúa la oferta para clientes profesionales

En paralelo, Moeve sigue acompañando a sus 150.000 clientes profesionales con una oferta adicional de 5 céntimos de ahorro por litro de combustible, también hasta el 20 de abril. De esta manera, la energética se posiciona junto a los usuarios de Moeve Pro (antes Starressa), ayudando de forma directa a empresas, trabajadores autónomos y conductores profesionales para los que la movilidad es esencial en el desarrollo de su actividad.

Moeve es una compañía internacional, formada por más de 11.000 empleados, comprometida con la energía y la movilidad sostenibles, cuya ambición es ser uno de los motores de la transición energética en Europa y acelerar su descarbonización y la de sus clientes.

Tras más de 90 años siendo un referente del sector energético como Cepsa, en 2024 lanzó su nueva marca, Moeve, que refleja la aceleración de su transformación para liderar la producción de energías sostenibles basadas en moléculas verdes, como hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación, y la producción de productos químicos sostenibles. Asimismo, la compañía está desarrollando una amplia red de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal para impulsar la movilidad sostenible.

A través de su plan estratégico para 2030, Positive Motion, Moeve trabaja para transformar la movilidad y la energía para mejorar el mundo, garantizando el suministro energético de hoy, pero centrada en facilitar la energía sostenible del futuro.