Hochtief (ACS) construirá la nueva línea del metro de Praga

Hochtief, filial del Grupo ACS, ha logrado la adjudicación del contrato para construir la siguiente fase de la nueva línea D del metro de Praga (República Checa), según ha anunciado la empresa a través de un comunicado. Las obras se realizarán de la mano de sus socios del consorcio.

El contrato ha sido adjudicado por la empresa de transporte público de Praga y tiene un valor total de 1.230 millones de euros. En cuanto al dinero que generará para Hochtief, la empresa conseguirá unos ingresos de 428 millones de euros.

Por otro lado, el proyecto de la filial de ACS también incluye la construcción de tres nuevas estaciones de metro, así como de varios tramos de túnel con una longitud total de casi 6 kilómetros.

Nuevo proyecto de Hochtief

De esta forma, Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de Hochtief, ha declarado: «La línea D del metro será fundamental para la movilidad futura de Praga, y estamos orgullosos de seguir desempeñando nuestro papel en la construcción de la primera línea de metro totalmente automatizada de la ciudad en colaboración con la empresa de transporte público de Praga».

Así, la empresa prevé que las obras de construcción comiencen en las próximas semanas. La finalización está prevista para 2032. Esta etapa sigue a la primera fase de la línea D del metro, en la que Hochtief ya está desempeñando un papel significativo y cuya finalización está prevista para 2029.