Los empresarios madrileños participarán en la concentración del próximo 2 de septiembre para apoyar al sector privado de Ceuta tras la invasión del pasado 31 de julio, según ha informado Madrid Foro Empresarial. De esta forma, la organización se une a otros actores de la sociedad civil que mostrarán públicamente su respaldo a la ciudad autónoma en unos momentos muy difíciles.

Y es que, según la Cámara de Comercio de Ceuta, las pérdidas económicas que sufren los ceutíes por la invasión se elevan ya a los 33 millones de euros. De hecho, el comercio y la hostelería registran caídas superiores al 50% y el turismo se desploma un 90%.

La Cámara ha revisado sus cálculos con datos reales de 302 empresas, que representan el 9,3% del tejido empresarial local, y la principal diferencia respecto al informe anterior aparece en las pérdidas registradas tras la cancelación de la Feria, ya que lo que se había previsto en 10,4 millones ha terminado siendo 15,7 millones, un aumento del 51%.

Los empresarios madrileños

Por eso y por otros muchos motivos, los miembros de Madrid Foro Empresarial participarán en la concentración en «apoyo a los empresarios de Ceuta», y piden a todos que se unan «a la concentración en Madrid». El día será el próximo 2 de septiembre, pues coincide con el día de Ceuta.

En la propia ciudad autónoma se vivirá un día de movilizaciones. Estas han sido apoyadas, incluso, por sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO). Así, las manifestaciones serán completamente transversales y tendrán participantes de los más diveros sectores de la sociedad.