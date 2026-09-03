Airbus incrementa su presencia en Japón, país históricamente dominado por su rival Boeing, tras un acuerdo para formar pilotos nipones en un momento de gran escasez. En concreto, se trata de un acuerdo con la aerolínea All Nippon Airways (Grupo ANA), la segunda más importante de la nación oriental, «para preparar a la próxima generación» de pilotos.

Fuentes del sector explican a OKDIARIO que Japón, por sus relaciones con Estados Unidos, ha preferido siempre a Boeing como fabricante de aviones. Sin embargo, las mismas fuentes indican que Airbus lleva años captando cuota de mercado, especialmente tras la crisis de la empresa estadounidense.

Con este acuerdo, el fabricante europeo redobla su apuesta por la nación nipona en un momento en el que sufre una gran escasez de pilotos, especialmente frente a una demanda creciente.

«Para responder a la creciente demanda de pilotos comerciales altamente cualificados, Airbus impartirá un programa de formación de pilotos desde cero para cadetes del Grupo ANA y aerolíneas asociadas», ha asegurado la compañía del Viejo Continente.

Con todo, dicho programa se llevará a cabo en suelo europeo. En concreto, la formación se dará en la Academia Sevenair en Ponte de Sor, Portugal, «guiando a los aspirantes a aviadores sin experiencia previa de vuelo a través de todas las fases de formación hasta obtener la licencia de piloto». La primera promoción de 19 cadetes comenzará su formación a finales de este año.

Airbus en Japón

«Al integrar el programa de formación directamente en la red de Airbus, los cadetes de las aerolíneas se formarán desde el primer día con un programa unificado basado en los conceptos, metodologías y herramientas de aprendizaje modernas de la formación de vuelo estándar».

«Nos complace enormemente tener acceso al programa de formación de pilotos más reciente que ofrece Airbus», ha afirmado Takeshi Tsuchida, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Vuelo de ANA.

«Este programa incorpora los últimos avances en seguridad y se alinea directamente con la filosofía de Airbus de Formación y Evaluación Basada en Competencias (CBTA)», ha asegurado. «Proporcionará a nuestros cadetes las competencias esenciales necesarias para desenvolverse en entornos operativos complejos y gestionar las operaciones de vuelo sin contratiempos», ha sentenciado.

«ANA es reconocida mundialmente por su compromiso inquebrantable con la seguridad, la precisión y la excelencia en la formación», ha declarado Thomas Aoudia, director de Operaciones y Desarrollo de Negocios de Airbus Training Services».

«Que una aerolínea de clase mundial confíe a su próxima generación de pilotos a nuestra red es un inmenso honor», ​​ha afirmado. «Nuestro programa de formación inicial se centra en cultivar las competencias básicas desde el principio», ha asegurado.

«Aprovechando los estándares globales del marco de formación de vuelo de Airbus, garantizamos una experiencia de formación armonizada y de primer nivel, desde el primer vuelo hasta la cabina de mando de la aerolínea», ha sentenciado.

Airbus considera que esta iniciativa llega en un «momento crucial para la aviación mundial». Según el último pronóstico de Airbus Global Services, la industria de la aviación requerirá 633.000 nuevos pilotos en todo el mundo durante los próximos 20 años, de los cuales 104.000 se necesitarán solo en la región de Asia-Pacífico.

Mediante este acuerdo ampliado, Airbus y ANA afirman que están tomando medidas directas para asegurar una sólida cantera de talento de alto nivel para el mercado de la aviación japonés.