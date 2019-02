Las socimis celebran en Bolsa el final del la legislatura de Pedro Sánchez

Merlin Properties y Colonial, las dos grandes socimis españolas, celebran en Bolsa el final de la legislatura de un Pedro Sánchez a quien Pablo Iglesias ha estado a punto de convencer para acabar con el régimen fiscal de estas inmobiliarias cotizadas.

Pedro Sánchez aceptó en un primer instante tocar el régimen fiscal de las socimis para que estos vehículos de inversión empezaran a tributar un 15% de Impuesto de Sociedades en sus beneficios no distribuidos. Para ello, eso sí, tendrían que haber salido adelante los acuerdos con Unidos Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Cabe recordar que las socimis disfrutan del régimen especial de tributación de las Instituciones de Inversión Colectiva, con lo que, por el momento y si no hay cambios, seguirán pagando un gravamen del 25% por las rentas que perciben en otro tipo de actividades distintas al alquiler y renta de inmuebles.

Sea como fuere, lo cierto es que el mercado se muestra muy confiado con el sector, toda vez que el consenso de Bloomberg otorga un potencial alcista a Colonial del 12%, y del 18% a Merlin Properties. Además, de las 18 firmas que siguen a Merlin Properties, 12 recomiendan comprar, cuatro mantener y sólo dos vender; mientras que en el caso de Colonial, de las 14 firmas que la siguen, ocho apuestan por comprar, tres por mantener y otras tantas por vender.

Las socimis son actores muy relevantes en la actual efervescencia inmobiliaria que se vive. Así lo muestran datos de tasadoras que dicen que las socimis solicitaron en el primer semestre de 2018 hasta 2.500 tasaciones más que el año anterior, lo que supone un 37% más, y que de estas tasaciones un tercio corresponden a viviendas. No obstante, si se comparan estas aproximadamente 700 tasaciones de vivienda de las que nos habla la Asociación Española de Valor (AEV), lobby de las tasadoras, con las más de 262.200 casas que se vendieron y compraron en los primeros seis meses del año, puede observarse como la influencia de las socimis, al menos en las compraventas inmobiliarias, es irrelevante.

Las Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios tienen la ventaja de no pagar Impuesto de Sociedades y tienen una exención al 95% del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Sin embargo, no es cierto que no paguen impuestos dado que tienen la obligación de repartir dividendo y los dividendos están tasados entre el 19% y el 23%.

Además, sus ventajas fiscales las obtienen a cambio de unas condiciones que se considera son positivas para el mercado inmobiliario: por ejemplo, el tiempo mínimo de alquiler de cada uno de los activos tiene que ser de tres años y al menos, el 80% de los activos de la socimi tienen que estar relacionados con bienes inmuebles, como puedan ser oficinas, locales, hoteles, centros comerciales, terrenos para alquilar, naves industriales, participaciones en otras socimis o en instituciones de inversión colectiva inmobiliarias.