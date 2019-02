Consejeros, ejecutivos y el Comité de Ética de DIA obviaron denuncias internas de delitos contables

El ex consejero delegado de DIA, Ricardo Currás. (Foto: EFE)

Consejeros, altos ejecutivos y hasta el Comité de Ética de DIA se cruzaron de brazos y no hicieron nada cuando un ex directivo de la firma alertó por escrito de las falsedades contables que se estaban llevando a cabo en la compañía a principios de 2018. Todo cambió cuando las denuncias con las irregularidades contables que estaban haciendo el ex consejero delegado, Ricardo Currás, y el todavía número tres de la empresa, Faustino Rodríguez, llegaron a la CNMV en agosto de 2018.