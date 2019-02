La CNMV no moverá ficha pese a haber sido espiada presuntamente por FG: “Ha prescrito”

Su presidente Sebastián Albella descarta tomar ninguna medida legal para depurar responsabilidades en el caso

“Es un caso que ocurrió hace más de 12 años, por lo que creemos que ha prescrito. Yo fui nombrado en 2016 y ahora mismo tenemos muchas otras prioridades que eso, así que no vamos a tomar ninguna medida legal”. Así se ha manifestado el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, tras ser preguntado sobre el caso de presuntas escuchas que el anterior presidente de BBVA, Francisco González (FG), encargó al excomisario de Policía Nacional José Manuel Villarejo.

Estas escuchas se realizaron, tal y como han informado El Confidencial y Moncloa.com, con la supuesta intención de defenderse de la OPA hostil que presentaron un grupo de inversores liderado por el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, con supuesto apoyo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para hacerse con el control de la entidad en 2004. Miembros del Ejecutivo socialista del momento -incluyendo el propio ministro de Industria Miguel Sebastián– y de reguladores como la CNMV, así como de bancos rivales y el propio “grupo hostil” que buscaba hacerse con el control de la entidad, fueron espiados presuntamente sin orden judicial por Villarejo, hoy en prisión.

Sin embargo, Albella considera que no es procedente que ahora el regulador emprenda unas acciones penales. “Los anteriores presidentes de la CNMV ya dieron explicaciones sobre este tema”, ha asegurado durante una intervención ante la prensa a la salida de un acto organizado por AFME (Association for Financial Markets in Europe), donde ha intervenido su presidente Michael Cole-Fontayn.

La OPA de DIA, un “ejemplo” de cosas bien hechas

En otro orden de cosas, Albella ha manifestado que la CNMV se encuentra muy vigilante en cuanto a la OPA que ha lanzado el empresario de origen ruso Mijail Fridman, una operación que no obstante ha calificado como “ejemplo de que no ha habido información privilegiada”, ya que el día anterior el valor se movió con sus rangos normales. Además, Albella ha señalado que ha sido un buen ejemplo de que “los inversores que apuestan en corto sirven para avisar sobre cosas que no funcionan bien en el mercado de capitales”.

DIA tenía desde hace años la mayor cantidad de bajistas en el Ibex 35 (del que fue posteriormente sacado por su baja capitalización), que llegaron a sumar cifras superiores al 15% del capital apostando por la bajada. Desde hace muchos años los fondos bajistas apostaban por la caída de la acción. Precisamente en la jornada del martes, cuando se presentó la oferta pública de adquisición de Letterone, muchos de estos fondos bajistas abandonaron la acción vendiendo de golpe un 4,95% del capital.