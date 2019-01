Ábalos defiende las restricciones a las VTC: “Uber y Cabify mutaron su naturaleza para ser como taxis”

"¿Tiene sentido que se regulen los patinetes y no las VTC con la incidencia en el tráfico que tienen?", se ha preguntado el ministro, quien ha asegurado que en otros países de nuestro entorno "son las ciudades las que regulan el número de licencias".

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido las medidas de restricciones de las VTC porque “Uber y Cabify en los últimos años han mutado su naturaleza” para hacer las mismas funciones que los taxis sin serlo.

“¿Tiene sentido que se regulen los patinetes y no las VTC con la incidencia en el tráfico que tienen?”, se ha preguntado el ministro, quien ha asegurado que en otros países de nuestro entorno “son las ciudades las que regulan el número de licencias, como Nueva York, Berlín, Munich, París, Sao Paulo”.

“¿Tiene sentido que se regulen los patinetes y no las VTC con la incidencia en el tráfico que tienen?”, ha dicho Ábalos

“La ley Ómnibus liberalizó las VTC pero era algo que no era como ahora. Entonces el smartphone no estaba ni generalizado. Hasta 2014 las VTC no suponían ninguna amenaza para el taxi porque había muy pocas. Lo que pasó es que las comunidades autónomas negaban la concesión de licencias VTC y los solicitantes acudieron a los tribunales alegando los preceptos de la ley Ómnibus”.

De forma directa, Ábalos ha culpado al gobierno del Partido Popular de la generalización de las licencias VTC, que han superado con creces la ratio de una autorización VTC por cada 30 de taxis, “por tardar más de dos años en regular mediante decreto ley la liberalización de la ley Ómnibus”

De esta manera, el ministro ha justificado la situación actual, después de que las medidas de la Generalitat de Cataluña para controlar a Uber y Cabify hayan desembocado en el anuncio de la salida de ambas compañías de Barcelona, cierre que se producirá este viernes cuando ya no podrán usarse sus servicios.

Competencia autonómica

Según ha insistido el ministro, no hay nada de “improvisación” en la regulación actual, ya que “el marco legal atribuye las competencias a las comunidades autónomas y entidades locales, y esto no quiere decir que el Ministerio de Fomento se desentienda de la situación, porque seguimos trabajando” en temas como la regulación del régimen sancionador de VTC, “que se elevará próximamente como proyecto de ley al Consejo de Ministros”.