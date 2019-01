La Audiencia exige reanudar el juicio a Bankia con urgencia tras la enfermedad de la fiscal

La fiscal Carmen Launa sufrió un desprendimiento en las dos retinas apenas dos días después de enfrntarse en una batalla dialéctica con Rodrigo Rato.

La sección 4 de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha dictado una resolución notificada a las partes este mismo jueves, en la que exhorta a la Fiscalía Anticorrupción a solucionar el problema que se ha creado con la enfermedad de la fiscal Carmen Launa en el juicio a Bankia. Launa sufrió un desprendimiento de retina en ambos ojos la pasada semana -apenas unas horas después de enfrentarse dialécticamente a Rodrigo Rato durante tres duras jornadas de interrogatorios- y su baja ha impedido que pueda seguir desarrollándose con normalidad el juicio.

En un escrito de los tres magistrados, el tribunal dice exige saber “la fecha exacta en la que podrá proceder a actuar un representante del Ministerio Publico, para proseguir la celebración de las sesiones del Juicio Oral, en sustitución de la Ilma. Sra. Fiscal indispuesta”.

“Solicitamos urgente cumplimiento de la exhortación” de nombrar a otro fiscal, dice la Audiencia Nacional

Carmen Launa sufrió un desprendimiento de retina a finales de la semana pasada. Esto ha hecho que se aplace el juicio, y su estimación de recuperación podría alargarse más de lo previsto, complicando la logística de los 30 acusados, muchos de los cuales no viven en Madrid, los abogados de todas las partes, etc. El tribunal decidió no aceptar las cuestiones previas solicitadas por las defensas y que todos los acusados presencien el juicio completo salvo casos bien justificados

Tras pedir a Fiscalía Anticorrupción un sustituto, el tribunal no ha tenido respuesta todavía del fiscal Alejandro Luzón, nombrado en julio de 2017 pero que había llevado la investigación del caso que ha derivado en el juicio a Bankia. Por ello, asegura que “teniendo en cuenta que hasta el día de hoy ha transcurrido un plazo de tiempo más que razonable sin haberse obtenido respuesta alguna a tal requerimiento, recuérdese a la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción el urgente cumplimiento de la referida exhortación a fin de poder proseguir con la celebración de las sesiones de juicio oral actualmente suspendidas- sin más demoras, carentes de expectativas ciertas respecto al cese de la situación interruptiva en la que nos hallamos”.

Tras este apremio del tribunal especial del juicio a Bankia, Luzón tiene más necesidad de responder con premura. La situación médica de Launa hace que su recuperación pueda alargarse más de un mes todavía, aunque la especial dificultad del caso hace que no sea tan sencillo designar a un fiscal sustituto sin que haya estudiado previamente los miles de folios de documentación que contiene. Luzón es aparentemente el único sustituto posible.