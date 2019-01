Competencia sanciona a Unipost por retener cartas de sus clientes tras una denuncia de OKDIARIO

Unipost, propiedad de la familia independentista catalana Raventós, ha sido multada por la CNMC con 80.001 euros por infracción muy grave de la Ley Postal al no enviar miles de cartas de dos de sus clientes pese a que sí les facturaron el servicio. El 'timo' de Unipost fue adelantado por este diario en agosto de 2017.

Según explica la CNMC en una nota, durante la instrucción del expediente, la CNMC ha acreditado que Unipost “acumuló en sus instalaciones 3,4 millones de envíos sin entregar de dos de sus clientes, correspondientes a remesas de los años 2016 y 2017”.

La empresa, que actualmente está en liquidación, “notificó los hechos en abril de 2018 a los clientes afectados instándoles a recoger los envíos sin entregar en su delegación”, según el organismo que preside José María Marín Quemada.

Las compañías que ofrecen el servicio postal deben cumplir una serie de

obligaciones a la hora de gestionar y entregar los envíos de sus clientes. Entre otros, está el derecho de los usuarios destinatarios a recibir su correspondencia y la obligación del operador a garantizar la fidelidad en su custodia.

Este diario publicó en agosto de 2017 que Unipost estaba ‘timando’ a sus clientes al cobrarles el servicio de envío de cartas sin realizar realmente su envío. Unipost culpaba a Correos de no dar el servicio correcto. La realidad era que no podía pagar los envíos y no los realizaba. Ahora la CNMC les ha sancionado tras abrir una investigación por el artículo de OKDIARIO.

La compañía tiene, como es habitual, dos meses para recurrir la multa ante la Audiencia Nacional.