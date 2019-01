Primera pieza de Amazon: Sears, rival de El Corte Inglés, solicitará al juez su liquidación

El gigante Amazon se ha cobrado su primera pieza de gran tamaño. Sears, rival de El Corte Inglés, cuarto del mundo en su sector precisamente detrás de la compañía española, solicitará al juez la liquidación de la empresa tras fracasar un intento de compra de su actual presidente, Edward Lampert.

Lampert había ofrecido unos 4.000 millones de euros por la compañía, 4.400 millones de dólares, según informa Reuters citando fuentes conocedoras de la situación. Sears estaba en concurso de acreedores desde octubre y la oferta de compra de Lampert era la última opción de salvar a esta legendaria compañía norteamericana, cuarta del ránking mundial tras El Corte Inglés.

Se da la circunstancia de que la petición de liquidación de sus activos de Sears por no haber podido hacer frente a Amazon se produce justo en el momento en el que el gigante digital de Jeff Bezzos se ha proclamado líder mundial por valor en Bolsa superando a Microsoft.

Según publica la agencia, el juez de quiebras norteamericano podría darle más tiempo a Lampert para mejorar su oferta, y la subasta de activos no se realizaría hasta el 14 de enero. De no fructificar este último intento, tendrían que cerrar 500 tiendas de Sears y quedarían en la calle casi 70.000 empleados.

De acuerdo con la fuentes citadas por la agencia, Lampert hará una última oferta y pujará por los activos que se pongan en la subasta. Los problemas de la oferta se basan en que el actual presidente no quiere hacerse cargo de los costos de la bancarrota, que suman unos 200 millones de dólares.

En cualquier caso, el futuro de la compañía no es fácil puesto que aunque triunfara la oferta de Lampert, Sears no ha sido capaz de reaccionar ante los nuevos retos de la era digital. Sears será la primera gran víctima de Amazon, tras la empresa juguetera Toys ‘R’ Us, el minorista de juguetes más grande de Estados Unidos.

El Corte Inglés

La noticia de la liquidación de Sears es un aviso para todo el sector, también para El Corte Inglés. Los problemas de deuda y de estancamiento de las ventas es algo común a todo el sector. La española es ahora tercera del mundo, tras Macy´s y Khol´s.

Estas dos empresas están sufriendo también los efectos de la irrupción de Amazon en el mercado.