Herzog seguirá como acusación en el caso Bankia tras obtener la ayuda de Bufete Rosales

Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que tomó el testigo de UPyD para facilitar la acusación popular, llega a un acuerdo con el director de Bufete Rosales, José Plaza

Un acuerdo entre dos de los abogados de las acusaciones del caso Bankia refuerza su estrategia conjunta de cara al juicio que se reanuda este próximo 8 de enero. Se trata de la acusación popular más importante de todas, la representada por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y ejercida por Andrés Herzog, expresidente de UPyD que inició las acciones legales con la primera querella a la dirección de Bankia tras su fallida salida a bolsa del año 2011, y de una acusación particular de relevancia.

Este mismo viernes, apenas cuatro días antes del inicio de las declaraciones de Rodrigo Rato, se escenificará esta estrategia conjunta entre Herzog y José Plaza, socio director de Bufete Rosales, que ha ofrecido al expolítico de UPyD y a la organización que representa colaboración e incluso asistencia económica para que CIC pueda cubrir los 30.000 euros que declararon que necesitaban para continuar en el procedimiento del caso Bankia.

Según fuentes conocedoras, la ayuda de Plaza servirá para que CIC pueda mantenerse como acusación popular. El motivo, es además, mostrar una unidad entre los abogados acusadores, para poder mantenerse en el juicio frente a los ‘poderosos’ abogados defensores.

CIC pidió ayuda, Rosales se la ofreció

El pasado 11 de diciembre, la Confederación Intersindical de Crédito lanzó un comunicado en el cual anunciaba que iniciaba una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a los costes del juicio del caso Bankia. Aseguraba que en caso de no conseguir los citados 30.000 euros, debería de retirarse del caso.

Esta situación llamó la atención del socio director de Bufete Rosales, un despacho con sede en Madrid especializado en derecho bancario en defensa de los consumidores. José Plaza quien contactó con Herzog para ofrecerle la colaboración de su despacho. Según opinaba Plaza, la posición de Andrés Herzog como abogado de la principal acusación popular (primero a través de UPyD y posteriormente con CIC cuando el partido fundado por Rosa Díez tuvo que retirarse por motivos económicos) era imprescindible para el buen funcionamiento del procedimiento.

Ello se debía a que eran la acusación popular más relevante y su marcha supondría un golpe para todas las acusaciones, que sientan en el banquillo a más de 20 personas acusadas de delitos de estafa de inversores y falsedad contable por la citada salida a Bolsa de la entidad bancaria, que se produjo en junio de 2011 y recaudó más de 3.000 millones de euros.

Por ello, el responsable del bufete madrileño se mostró en todo momento dispuesto a que CIC no tuviera que marcharse del proceso. En reuniones en las últimas semanas se ha cerrado una vía de acuerdo entre los dos abogados de la acusación.

Este próximo viernes, el sindicato informará además del resultado de su búsquedad de financiación a través de crowdfunding, un método que ya utilizó en el pasado en este mismo procedimiento con resultados desiguales.

Los abogados consideran que posiblemente para este viernes podría llegar el auto del tribunal de la Audiencia Nacional resolviendo las cuestiones previas.

Hace unas semanas, el director de Bufete Rosales contactó con Herzog para ofrecerle su apoyo y que no abandonaran el procedimiento

Al contrario que las acusaciones particulares, que representan a afectados por la salida a bolsa de Bankia que reclaman haber perdido dinero por la operación, CIC representa la acusación popular, que no se presenta en el procedimiento por habérsele lesionado un interés propio, sino en defensa de la propia legalidad. Otras organizaciones de consumidores como Adicae también ejercen la acusación popular, no sin polémica dado que los abogados defensores del caso Bankia han acusado a Adicae de incluir afectados a los que no les corresponde estar en el procedimiento.

Interrogatorio a Rato

La vuelta del juicio el próximo 8 de enero tendrá el momento más esperado con el interrogatorio a Rodrigo Rato, expresidente de Bankia entre 2010 y 2012 y ahora mismo en prisión tras haber sido ratificada su condena a 4 años y medio de prisión este mismo mes de octubre por el caso de las conocidas como ‘tarjetas black’ de Caja Madrid.

Mientras, las fuentes de las acusaciones consultadas preparan los interrogatorios al ex director gerente del FMI y ex vicepresidente del Gobierno de España. Según indican, las pruebas periciales que se han encargado serán claves en el procedimiento, donde los abogados tratarán de convencer al tribunal de que Rato realizó manipulación contable de forma dolosa a la hora de preparar la salida a bolsa, principalmente mediante la valoración a precios irreales de los activos inmobiliarios con que contaba el grupo bancario.